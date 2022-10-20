https://sputnik-georgia.ru/20221020/advokat-biznes-mamatsashvili-ne-mog-stat-prichinoy-dlya-ukrainskikh-sanktsiy-271523400.html

Адвокат: бизнес Мамацашвили не мог стать причиной для украинских санкций

Адвокат: бизнес Мамацашвили не мог стать причиной для украинских санкций

Решение высшей власти Украины принято безо всякой фактической и правовой аргументации и является лишь политической спекуляцией, заявил адвокат 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T23:06+0400

2022-10-20T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Ни бизнесмен Уча Мамацашвили, ни члены его семьи не занимаются деятельностью, которая могла стать причиной для санкций со стороны властей Украины, говорится в заявлении адвоката бизнесмена Амирана Гигуашвили.Указом президента Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям Александра Иванишвили, его супругу Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили.Адвокат назвал действия властей Украины "политической спекуляцией"."Это решение высшей власти Украины само по себе принято безо всякой фактической и правовой аргументации и является лишь политической спекуляцией", - отмечено в заявлении.Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии не только заморозили украинские активы и аннулировали действующие лицензии, но и запретили осуществлять торговые отношения или транзит товаров через Украину.Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося >>Аналогичные санкции для граждан Грузии Украина намерена требовать ввести от ЕС, США и других стран.Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет, несмотря на то, что представители власти Украины, так же как и ведущие оппозиционные партии Грузии, называют его олигархом со связями в России.В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны >>Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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