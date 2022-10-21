https://sputnik-georgia.ru/20221021/neobosnovannoe-i-tendentsioznoe-reshenie--glava-minyusta-gruzii-ob-ukrainskikh-sanktsiyakh-271550260.html

"Необоснованное и тенденциозное решение" – глава Минюста Грузии об украинских санкциях

"Необоснованное и тенденциозное решение" – глава Минюста Грузии об украинских санкциях

Украинские власти, предположительно, прислушиваются к грузинским чиновникам времен Саакашвили, советы которых не имеют ничего общего с законом, заявил министр 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T20:36+0400

2022-10-21T20:36+0400

2022-10-21T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Украинская сторона должна обосновать свое решение по поводу введения санкций в отношении граждан Грузии, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.Указом президента Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям родных и близких основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили - брата Александра Иванишвили с супругой Кетеван Хазарадзе, двоюродного брата Учу Мамацашвили с сыном Тите Мамацашвили.По мнению министра, подобные решения в отношении граждан Грузии, которые не сопровождаются никаким обоснованием, являются однозначно тенденциозными."Когда кто-то принимает подобное решение, то должен представить обоснование, которого нет", - отметил он.По словам главы Минюста, бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине, что, по словам Брегадзе, также совершенно непонятно.В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны >>Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генпрокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.В санкционный список помимо родственников Иванишвили попали его бизнес-партнеры Вано Чхартишвили, Ираклий Рухадзе и Давид Хидашели, а также бывший генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе.Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии не только заморозили украинские активы и аннулировали действующие лицензии, но и запретили осуществлять торговые отношения или транзит товаров через Украину.Аналогичные санкции для граждан Грузии Украина намерена требовать ввести от ЕС, США и других стран.Закон о деолигархизации в Грузии - все, что надо знать>>Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет, несмотря на то, что представители власти Украины, так же как и ведущие оппозиционные партии Грузии, называют его олигархом со связями в России.Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, владимир зеленский, бидзина иванишвили, украина, санкции