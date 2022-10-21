https://sputnik-georgia.ru/20221021/tragediya-v-parke-vake-vse-obvinyaemye-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-271524130.html

Трагедия в парке Ваке: все обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Трагедия в парке Ваке: все обвиняемые будут ждать приговора в тюрьме

Суд при избрании меры пресечения руководствовался доводами прокурора, что обвиняемые могут скрыться от следствия или уничтожить улики 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T00:25+0400

2022-10-21T00:25+0400

2022-10-21T00:25+0400

грузия

происшествия

новости

тбилисский городской суд

парк ваке

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение всем девять задержанным в рамках расследования трагедии в парке Ваке.По версии следствия , 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание.Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Сотрудник мэрии Тбилиси не смог бы выявить нарушения – вице-мэр о трагедии в парке Ваке >>Судья Михаил Джинджолия при избрании меры пресечения руководствовался доводами прокурора, что обвиняемые могут скрыться от следствия или уничтожить улики.Таким образом обвиняемые по двум эпизодам расследования проведут ближайшие девять месяцев за решеткой.Эпизод о трагедии в паркеКак установило расследование Причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля.Как выяснила прокуратура, скрыть черные трубы обмоткой белого цвета из нержавеющей стали уже после сдачи объекта в устной форме потребовал заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси от менеджера компании "Гринсервис +", осуществлявшей ремонт фонтана.Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку, сняли металлическую сетку с электрического насоса, а завершив работу, укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена, и ток пошел в воду.При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками, не проверили их работу.А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамента охраны окружающей среды, тот принял работу, также не проверив ее.Трагедия в парке Ваке: в "Грузинской мечте" не видят причин для отставки мэра Тбилиси >>По данным прокуратуры замглавы департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис +", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшем смерть человека.Эпизод о фальшивой экспертизеФальшивое экспертное заключение всплыло после того, как следствие стало проверять документацию, связанную со сдачей работ по ремонту фонтана в парке, из-за трагедии, случившейся на второй день после открытия.Как выяснилось, компания "Гринсервис +" при оформлении акта о сдаче-приемке работ со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси должна была представить заключение экспертов о проделанной работе и ее соответствии условиям соглашения и проекту.После того, как компания "Гринсервис" завершила часть работ и должна была сдать их мэрии Тбилиси, она наняла компанию "Мшенэксперти" для подготовки заключения."Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке>>Инспектор и технический менеджер изучили только соответствие выполненных работ тратам, а не соответствие их нормам и правилам строительства и 19 августа 2022 года отправили свое заключение сотруднику "Гринсервис +". Тот, увидев заключение, пришел в "Мшенэксперти" и уговорил инспектора и технического менеджера компании прописать в заключении, что они якобы изучили соответствие работ нормам и правилам строительства, пообещав им сотрудничество в дальнейшем.Уже 25 августа инспектор и технический менеджер "Мшенэксперти" составили фальшивое заключение. Это заключение директор представил службе охраны окружающей среды мэрии Тбилиси, и 26 августа 2022 года акт сдачи-приемки работ был оформлен.Прокуратура предъявила обвинение директору "Гринсервис +", который является обвиняемым и в эпизоде с повреждением высоковольтного кабеля, в использовании фальшивого официального документа, сотруднику "Гринсервис +" - в поощрении создания фальшивого официального документа, а также директору и инспектору "Мшенэксперти" - в изготовлении и сбыте фальшивого официального документа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, парк ваке