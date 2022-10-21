https://sputnik-georgia.ru/20221021/ubiystvo-v-batumi-chetyrem-grazhdanam-turtsii-predyavili-ofitsialnoe-obvinenie-271545158.html

Убийство в Батуми: четырем гражданам Турции предъявили официальное обвинение

Убийство в Батуми: четырем гражданам Турции предъявили официальное обвинение

По версии следствия, причиной преступления стала месть из-за разногласий в прошлом, которые были у стрелявшего и потерпевшего на родине 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Четырем гражданам Турции предъявили обвинения по делу об убийстве их соотечественника в черноморском городе Батуми, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.Одного из граждан Турции обвиняют в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконном ношении, хранении и приобретении огнестрельного оружия, а оставшихся троих - в несообщении о преступлении и незаконном ношении, хранении и приобретении огнестрельного оружия.Как установило расследование, 18 октября 2022 года в Батуми гражданин Турции с территории рядом с рестораном расстрелял находившуюся в ресторане компанию из нескольких граждан Турции и гражданина Грузии.Убийство иностранца в Батуми: задержаны четыре человека >>В результате стрельбы один из граждан Турции получил множественные ранения и скончался в клинике.Причиной преступления стала месть из-за разногласий в прошлом, которые были у стрелявшего и потерпевшего на родине.Полиция раскрыла убийство у наркоцентра в Батуми >>В то же время следствие выяснило, что о преступлении было известно трем гражданам Турции, но те не сообщили об этом правоохранительным органам. Более того, они приобрели и носили собой огнестрельное оружие.Теперь обвиняемому в попытке убийства грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет, а остальным троим иностранцам – лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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