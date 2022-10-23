https://sputnik-georgia.ru/20221023/io-rektora-tgu-osnovatelno-gotovitsya-k-pervoy-vstreche-so-studentami-271574192.html

И.о. ректора ТГУ основательно готовится к первой встрече со студентами

И.о. ректора ТГУ основательно готовится к первой встрече со студентами

Вопрос о порядке избрания ректора должен обсуждаться в другом формате, не в университетском пространстве, заявил и. о. ректора 23.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-23T13:02+0400

2022-10-23T13:02+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Исполняющий обязанности ректора Тбилисского государственного университета Джаба Самушия на предстоящей неделе готовится к встрече со студентами и готов ответить на любой их вопрос.Профессор Джаба Самушия избран на пост и. о. ректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили сроком на шесть месяцев – такое решение вынесли члены академического совета вуза путем тайного голосования. Выборы проходили на фоне беспорядков, устроенных недовольными студентами. Бывший ректор Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности 7 октября.По словам ректора, он проведет встречи со всеми группами студентов, у которых есть вопросы и проблемы.По словам ректора, тремя основными направлениями, над которыми он будет работать, являются строительство студенческого жилья, комплексное обновление инфраструктуры вуза и максимальное повышение уровня преподавания. Что касается желания переизбрания, то, как отметил Самушия, все зависит от того, выполнит ли он все поставленные задачи."Я буду честен с вами по этому поводу — если я смогу поднять то, что я хочу сделать в этот период, конечно, у меня будет желание, баллотироваться в будущем, но если я не смогу и я увижу, что эти проблемы действительно настолько тяжелы, что я физически не могу их поднять, я не собираюсь баллотироваться", - сказал Самушия.Самушия избран и. о. ректора ТГУ – в главном вузе Грузии вновь беспорядки >>В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала.Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.ТГУ стал членом сети университетов столиц Европы >>Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты.Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тбилисский государственный университет , джаба самушия, тбилиси