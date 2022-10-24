https://sputnik-georgia.ru/20221024/novye-vetryanye-stantsii-mogut-poyavitsya-na-zapade-gruzii-271412676.html
Новые ветряные станции могут появиться на западе Грузии
Новые ветряные станции могут появиться на западе Грузии
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори 24.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-24T07:01+0400
2022-10-24T07:01+0400
2022-10-24T08:12+0400
грузия
экономика
новости
энергетика грузии
ветряная электростанция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006148_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_780e0375cb003a71181b0f06d5e75bf8.jpg
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Новые ветряные станции с установленной мощностью 103,5 мегаватт построят в муниципалитетах Терджола и Ткибули (регион Имерети), сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Проект постановления правительства Грузии об утверждении концепции проекта "Ветряная электростанция Гогни" и реализации сопутствующих мер обсудили на заседании правительства в понедельник.Стоимость проекта – 130 миллионов долларов. После обустройства ветряных станций предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 362 миллиона киловатт-часов.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Проект строительства ветряной электростанции в силе: Минэкономики уточняет детали >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 57,09 миллиона киловатт-часов.Как ранее сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006148_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_27489e38c8256956936a6f120c4fe50d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, энергетика грузии, ветряная электростанция
грузия, экономика, новости, энергетика грузии, ветряная электростанция
Новые ветряные станции могут появиться на западе Грузии
07:01 24.10.2022 (обновлено: 08:12 24.10.2022)
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори
ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Новые ветряные станции с установленной мощностью 103,5 мегаватт построят в муниципалитетах Терджола и Ткибули (регион Имерети), сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Проект постановления правительства Грузии об утверждении концепции проекта "Ветряная электростанция Гогни" и реализации сопутствующих мер обсудили на заседании правительства в понедельник.
Стоимость проекта – 130 миллионов долларов. После обустройства ветряных станций предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 362 миллиона киловатт-часов.
На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).
Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.
Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 57,09 миллиона киловатт-часов.
Как ранее сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.