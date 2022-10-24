https://sputnik-georgia.ru/20221024/novye-vetryanye-stantsii-mogut-poyavitsya-na-zapade-gruzii-271412676.html

Новые ветряные станции могут появиться на западе Грузии

Новые ветряные станции могут появиться на западе Грузии

На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T07:01+0400

2022-10-24T07:01+0400

2022-10-24T08:12+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт – Sputnik. Новые ветряные станции с установленной мощностью 103,5 мегаватт построят в муниципалитетах Терджола и Ткибули (регион Имерети), сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Проект постановления правительства Грузии об утверждении концепции проекта "Ветряная электростанция Гогни" и реализации сопутствующих мер обсудили на заседании правительства в понедельник.Стоимость проекта – 130 миллионов долларов. После обустройства ветряных станций предполагаемая годовая выработка электроэнергии составит 362 миллиона киловатт-часов.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия).Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по август 2022 года в стране было выработано 9,8 миллиарда киловатт-часов, на 22,6% больше аналогичных данных прошлого года.Проект строительства ветряной электростанции в силе: Минэкономики уточняет детали >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 7,9 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 1,7 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 57,09 миллиона киловатт-часов.Как ранее сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в текущем году с инвесторами в энергетической сфере подписано 63 меморандума, что в годовом исчислении добавит 1,6 миллиарда киловатт-часов к местной генерации. В рамках указанных инвестиций будет построено 26 ГЭС, 7 ветряных электростанций и 30 солнечных электростанций, общая установленная мощность которых составляет 454 мегаватт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, энергетика грузии, ветряная электростанция