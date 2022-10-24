https://sputnik-georgia.ru/20221024/pochemu-prezident-gruzii-ne-znala-o-vizite-alieva--otvet-vitse-spikera-parlamenta-271608610.html

Почему президент Грузии не знала о визите Алиева – ответ вице-спикера парламента

Почему президент Грузии не знала о визите Алиева – ответ вице-спикера парламента

Есть темы, которые не входят в полномочия Зурабишвили, и президент это прекрасно знает, заявил депутат 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T23:43+0400

2022-10-24T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. У президента Грузии Саломе Зурабишвили нет конституционных полномочий и обязательств для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.В Грузию с однодневным рабочим визитом гостил президент Азербайджана, который провел встречу с премьером Ираклием Гарибашвили. В связи с этим Администрация президента Грузии сообщила, что Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики.Добавив, что Алиев был ограничен во времени.По словам Вольского, когда приглашают президента или премьер-министра, определяется круг вопросов для обсуждения, а для Зурабишвили не существует тем, на которые она может говорить пусть даже с президентом Азербайджана, когда это не определено для нее конституцией."По нашей конституции главой государства является премьер-министр, а по конституции Азербайджана – президент. Главы государств также приезжают в Германию и встречаются с канцлером, они не встречаются с президентом Штайнмайером, и об этом нет никаких новостей", – сказал Вольский.Почему президент Грузии не встретилась с Алиевым в Тбилиси >>Пояснив, что есть темы, которые не входят в полномочия Зурабишвили, и президент это прекрасно знает.Тем временем, Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Азербайджан готов к запуску трехстороннего формата – Алиев >>Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Глава Азербайджана уже покинул страну на частном самолете. В Тбилисский международный аэропорт его проводил лично премьер Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, саломе зурабишвили , ильхам алиев, ираклий гарибашвили, азербайджан