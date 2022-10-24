https://sputnik-georgia.ru/20221024/sila-naroda-rasshiryaetsya---k-dvizheniyu-prisoedinilis-desyatki-deputatov-i-chinovnikov-271598310.html

"Сила народа" расширяется - к движению присоединились десятки депутатов и чиновников

"Сила народа" расширяется - к движению присоединились десятки депутатов и чиновников

Главную опасность "Сила народа" видит в попытках ввязать Грузию в войну 24.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-24T17:23+0400

2022-10-24T17:23+0400

2022-10-24T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. К общественному движению "Сила народа" присоединились около 200 новых членов - депутаты сакребуло (местные совещательные органы) и должностные лица со всех муниципалитетов. Движение "Сила народа" в августе основали депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, которые незадолго до этого покинули правящую партию "Грузинская мечта". Свое решение они объяснили желанием свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Там же отмечено, что главная опасность связана с попытками открыть в Грузии второй фронт и ввязать страну в войну. "Нашей первичной задачей было предотвращение этой опасности. Сделать это могла только одна сила - правильно и своевременно инициированный народ и его решения. Считаем, что наше движение (вместе с народом) успешно выполнило задачу первого этапа, хотя опасности пока еще не нейтрализованы", - говорится в заявлении. "Сила народа" заострила внимание на высказываниях представителей власти Украины в адрес Грузии в последнее время. Члены общественного движения расценили их как угрозы и антигосударственные призывы."Это недопустимо" – грузинский депутат раскритиковал посла США>>"Представители власти Украины перешли на прямые угрозы, что они готовы сменить власти в Грузии силой оружия", - сказано в заявлении.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что нынешние власти Грузии пророссийские, неспособные принимать решения, и они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, добавив, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы "приводить все в порядок".Тревожнее всего, как подчеркнули грузинские депутаты, что "подобный призыв к смене власти оружием несколько недель назад мы услышали от американского конгрессмена, главы группы дружбы с Грузией Адама Кинзингера", что посол США в Грузии Келли Дегнан расценила как свободу выражения. США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты>>Не оставили депутаты парламента без внимания и введенные Украиной санкции против родных и близких основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили - брата Александра Иванишвили с супругой Кетеван Хазарадзе, двоюродного брата Учу Мамацашвили с сыном Тите Мамацашвили.Причиной такого решения Украины движение "Сила народа" назвало то, что "грузинский народ и власти совместно воспрепятствовали попыткам втянуть Грузию в войну". Депутаты подчеркнули, что единственная возможность избежать опасность - это вооружить общество правдой и нужной информацией. "Сила народа" не раз обвиняла посольство США и посла Келли Дегнан в желании открыть в Грузии так называемый "второй фронт", свергнуть "Грузинскую мечту" и вернуть к власти "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, политика, общественное движение "сила народа"