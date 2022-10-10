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США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты

США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты

Часть грузинских парламентариев поделилась своим видением истинных мотивов финансовой помощи США Грузии 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Деньги, потраченные американцами в Грузии, на самом деле в большей степени нацелены на реализацию американских интересов, нежели на помощь Грузии, об этом говорится в письме общественного движения "Сила народа"."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. Позже к четверке присоединились другие депутаты.Депутаты считают совершенно неприемлемым разговоры о том, что США помогают Грузии из соображений благотворительности, и что из-за этой "помощи" грузинский народ должен слепо выражать благодарность.Они напоминают, что пару недель назад общественное движение призвало посла США в Грузии Келли Дегнан обнародовать информацию по поводу финансирования. Однако, как отмечено в письме, госпожа Дегнан и на этот раз не нарушила традицию и ответила на призыв молчанием."Грузинская мечта" просит США делать более четкие заявления>>В частности, депутаты требовали от дипломата уточнить, сколько США потратили в Грузии за последние 30 лет – 6, 4,5 или 3,5 миллиарда. Как отмечено в письме, посол часто говорит о 6 миллиардах, в то время как, согласно официальным источникам, в Грузию было перечислено 3,5 миллиарда."В условиях, когда посол оставляет наш вопрос без ответа, мы должны думать, что в лучшем случае Америка потратила на Грузию именно 3,5 миллиарда", – отмечено в письме.Здесь же депутаты напоминают, что участием грузинских военных в миссиях в Ираке и Афганистане, США получили от Грузии выгоду в размере 2,5 миллиарда.Депутаты недовольны и тем, что не получили ответа на вопрос, почему на Грузию было потрачено больше в условиях правления Михаила Саакашвили, чем после 2012 года, то есть когда к власти пришла "Грузинская мечта".Как отмечено в письме, в целом с начало 2000-х годов до 2012 года США потратили более 2 миллиардов, чтобы привести к власти "Национальное движение", то есть американскую агентуру и удержать ее у власти."Мягко говоря, совершенно неприемлемо то, что потраченные за приведение и удержание власти "Националов" 2 миллиарда они считают за помощь. А самое тяжелое то, что посольство и сейчас пытается вернуть "Национальное движение" к власти и большая часть потраченного с 2013 года миллиарда долларов тратится именно на это", – отмечено в письме.Кобахидзе о "Силе народа": у нас нет существенных различий в ценностях>>Как отмечают авторы письма, отношения Грузии с США двусторонние, как со многими другими странами, и ориентированы на получение взаимной выгоды. Вместе с тем важно, чтобы народ точно знал, каких выгод должна ждать Америка от Грузии."Мы подозреваем, что, когда посольство годами боролось с проамерикански настроенным правительством "Грузинской мечты" и настойчиво пыталось заменить его "Национальным движением", выгоды, которую оно хочет получить от Грузии, прямо противоречат интересам нашей страны", – отмечено в письме.Именно поэтому они пытаются вернуть к власти агентуру, чтобы эти люди, подобно 2004-12 годам, с закрытыми глазами подписали любое вредное для страны задание, утверждают депутаты. Движение "Сила народа" известно своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Игра "Грузинской мечты"? Реакция оппозиции на расширение "Силы народа">>Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, келли дегнан, созар субари, дмитрий хундадзе, тбилиси, ирак, сша, грузинская мечта