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Глава Минобразования Грузии посетил Баку
Глава Минобразования Грузии посетил Баку
Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу за помощь азербайджаноязычным учащимся 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T21:40+0400
2022-10-25T22:01+0400
грузия
новости
общество
михаил чхенкели
азербайджан
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу Михаила Чхенкели за помощь азербайджанцам, проживающим в Грузии, в изучении госязыка, позволяющего им учиться в вузах и интегрироваться в обществе, сообщает пресс-служба ведомства.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится с рабочим визитом в Баку.В рамках визита прошли встречи с главой образования Азербайджана Эмином Амрулаевым, на которой стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки и перспективах углубления отношений.Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии &gt;&gt;В свою очередь, Чхенкели поблагодарил Амрулаева за многолетнее плодотворное сотрудничество. Министры положительно оценили партнерство двух стран, предусматривающее обеспечение учебниками в Грузии для азербайджаноязычных школ, а в Азербайджане - грузиноязычных школ.На встрече положительно было оценено и сотрудничество Национального центра экзаменов и оценок Грузии и Государственного центра экзаменов Азербайджана. Благодаря этому сотрудничеству для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах Грузии разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.Министры двух стран также рассмотрели вопросы содействия повышению квалификации педагогов, развитию профнаправления, осуществлению программ по обмену учениками и студентами.Учителя негрузиноязычных школ впервые смогут сдать экзамен по родному языку &gt;&gt;На встрече Чхенкели отметил важность подписания меморандума, оформленного в феврале этого года между Грузией и Азербайджаном в сфере образования. Меморандум предусматривает сотрудничество как в области общего образования, так и профобразования и высшего образования.Документ помогает академическим кругам, высшим образовательным учреждениям и профучилищам двух стран углубить связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, азербайджан, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, михаил чхенкели, азербайджан, министерство образования и науки грузии

Глава Минобразования Грузии посетил Баку

21:40 25.10.2022 (обновлено: 22:01 25.10.2022)
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистры образования Грузии и Азербайджана Михаил Чхенкели и Эмин Амрулаев
Министры образования Грузии и Азербайджана Михаил Чхенкели и Эмин Амрулаев - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2022
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу за помощь азербайджаноязычным учащимся
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу Михаила Чхенкели за помощь азербайджанцам, проживающим в Грузии, в изучении госязыка, позволяющего им учиться в вузах и интегрироваться в обществе, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится с рабочим визитом в Баку.
В рамках визита прошли встречи с главой образования Азербайджана Эмином Амрулаевым, на которой стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки и перспективах углубления отношений.
Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии >>
В свою очередь, Чхенкели поблагодарил Амрулаева за многолетнее плодотворное сотрудничество. Министры положительно оценили партнерство двух стран, предусматривающее обеспечение учебниками в Грузии для азербайджаноязычных школ, а в Азербайджане - грузиноязычных школ.
На встрече положительно было оценено и сотрудничество Национального центра экзаменов и оценок Грузии и Государственного центра экзаменов Азербайджана. Благодаря этому сотрудничеству для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах Грузии разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.
Министры двух стран также рассмотрели вопросы содействия повышению квалификации педагогов, развитию профнаправления, осуществлению программ по обмену учениками и студентами.
Учителя негрузиноязычных школ впервые смогут сдать экзамен по родному языку >>
На встрече Чхенкели отметил важность подписания меморандума, оформленного в феврале этого года между Грузией и Азербайджаном в сфере образования. Меморандум предусматривает сотрудничество как в области общего образования, так и профобразования и высшего образования.
Документ помогает академическим кругам, высшим образовательным учреждениям и профучилищам двух стран углубить связи.
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