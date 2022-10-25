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Глава Минобразования Грузии посетил Баку
Глава Минобразования Грузии посетил Баку
Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу за помощь азербайджаноязычным учащимся 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T21:40+0400
2022-10-25T21:40+0400
2022-10-25T22:01+0400
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михаил чхенкели
азербайджан
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу Михаила Чхенкели за помощь азербайджанцам, проживающим в Грузии, в изучении госязыка, позволяющего им учиться в вузах и интегрироваться в обществе, сообщает пресс-служба ведомства.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится с рабочим визитом в Баку.В рамках визита прошли встречи с главой образования Азербайджана Эмином Амрулаевым, на которой стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки и перспективах углубления отношений.Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии >>В свою очередь, Чхенкели поблагодарил Амрулаева за многолетнее плодотворное сотрудничество. Министры положительно оценили партнерство двух стран, предусматривающее обеспечение учебниками в Грузии для азербайджаноязычных школ, а в Азербайджане - грузиноязычных школ.На встрече положительно было оценено и сотрудничество Национального центра экзаменов и оценок Грузии и Государственного центра экзаменов Азербайджана. Благодаря этому сотрудничеству для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах Грузии разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.Министры двух стран также рассмотрели вопросы содействия повышению квалификации педагогов, развитию профнаправления, осуществлению программ по обмену учениками и студентами.Учителя негрузиноязычных школ впервые смогут сдать экзамен по родному языку >>На встрече Чхенкели отметил важность подписания меморандума, оформленного в феврале этого года между Грузией и Азербайджаном в сфере образования. Меморандум предусматривает сотрудничество как в области общего образования, так и профобразования и высшего образования.Документ помогает академическим кругам, высшим образовательным учреждениям и профучилищам двух стран углубить связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, азербайджан, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, михаил чхенкели, азербайджан, министерство образования и науки грузии
Глава Минобразования Грузии посетил Баку
21:40 25.10.2022 (обновлено: 22:01 25.10.2022)
Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу за помощь азербайджаноязычным учащимся
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев поблагодарил грузинского коллегу Михаила Чхенкели за помощь азербайджанцам, проживающим в Грузии, в изучении госязыка, позволяющего им учиться в вузах и интегрироваться в обществе, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится с рабочим визитом в Баку.
В рамках визита прошли встречи с главой образования Азербайджана Эмином Амрулаевым, на которой стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в сферах образования и науки и перспективах углубления отношений.
В свою очередь, Чхенкели поблагодарил Амрулаева за многолетнее плодотворное сотрудничество. Министры положительно оценили партнерство двух стран, предусматривающее обеспечение учебниками в Грузии для азербайджаноязычных школ, а в Азербайджане - грузиноязычных школ.
На встрече положительно было оценено и сотрудничество Национального центра экзаменов и оценок Грузии и Государственного центра экзаменов Азербайджана. Благодаря этому сотрудничеству для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах Грузии разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.
Министры двух стран также рассмотрели вопросы содействия повышению квалификации педагогов, развитию профнаправления, осуществлению программ по обмену учениками и студентами.
На встрече Чхенкели отметил важность подписания меморандума, оформленного в феврале этого года между Грузией и Азербайджаном в сфере образования. Меморандум предусматривает сотрудничество как в области общего образования, так и профобразования и высшего образования.
Документ помогает академическим кругам, высшим образовательным учреждениям и профучилищам двух стран углубить связи.