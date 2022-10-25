https://sputnik-georgia.ru/20221025/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-s-nachala-goda-271614566.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6% 25.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-25T09:01+0400

2022-10-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в сентябре 2022 года повысился на 9,2%, по сравнению с сентябрем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 14%, в том числе на продовольствие – на 14,5%, а в горнодобывающей цены снизились на 15,7%.В сентябре, по сравнению с августом, цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в сентябре на 10,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии вернулся к росту - новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 16,6%, перерабатывающей промышленности – на 14,2%, в том числе на продукты питания – на 16,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в сентябре вырос на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 21,4%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 6,9%, в том числе на химическую продукцию – на 99,1%, а на напитки снизились на 10%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 0,6%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 2,5%, в том числе на продукты питания – на 7,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в сентябре 2022 года составил 11,5% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,6%. В сентябре, по сравнению с августом, уровень инфляции составил 0,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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