https://sputnik-georgia.ru/20221025/parlament-gruzii-pristupaet-k-slushaniyu-kandidatov-na-post-ombudsmena-271614208.html
Парламент Грузии приступает к слушанию кандидатов на пост омбудсмена
Парламент Грузии приступает к слушанию кандидатов на пост омбудсмена
Депутатам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена 25.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-25T10:02+0400
2022-10-25T10:02+0400
2022-10-25T10:42+0400
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омбудсмен
народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Слушания кандидатов на пост Народного защитника Грузии в законодательном органе страны начнутся со вторника – претендентов заслушают на заседании комитета по правам человека и гражданской интеграции.Депутатам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена. У партий было время до 21 октября определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.По его словам, кандидаты распределены в алфавитном порядке. Во вторник заслушают трех кандидатов, а в последующие дни перед депутатами выступят по четыре кандидата – всего 19 кандидатов."У нас будет возможность оценить, принять решение и, соответственно, подготовиться к пленарному заседанию на будущей неделе. Таким будет наш план", – отметил Сарджвеладзе.Если политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", а "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, то политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.Консенсус может быть не достигнут – депутат о кандидатах в омбудсмены Грузии >>Теперь комитету по правам человека предстоит выслушать всех кандидатов и вынести их кандидатуры на голосование парламента.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.Партии представили 19 кандидатов на пост Народного защитника Грузии >>Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок.Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии
грузия, политика, новости, парламент грузии, омбудсмен, народный защитник грузии
Парламент Грузии приступает к слушанию кандидатов на пост омбудсмена
10:02 25.10.2022 (обновлено: 10:42 25.10.2022)
Депутатам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Слушания кандидатов на пост Народного защитника Грузии в законодательном органе страны начнутся со вторника – претендентов заслушают на заседании комитета по правам человека и гражданской интеграции.
Депутатам парламента Грузии придется рассмотреть все 19 кандидатов на пост омбудсмена. У партий было время до 21 октября определиться со своими кандидатами в Народные защитники и представить для рассмотрения минимум 7 человек. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отказалась называть своих кандидатов, предоставив это право оппозиции.
"График составлен. Мы говорили и с кандидатами, и практически всю эту неделю, включая субботу, будут комитетские слушания", – заявил депутат от парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе на заседании бюро.
По его словам, кандидаты распределены в алфавитном порядке. Во вторник заслушают трех кандидатов, а в последующие дни перед депутатами выступят по четыре кандидата – всего 19 кандидатов.
"У нас будет возможность оценить, принять решение и, соответственно, подготовиться к пленарному заседанию на будущей неделе. Таким будет наш план", – отметил Сарджвеладзе.
Если политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", а "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, то политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.
Теперь комитету по правам человека предстоит выслушать всех кандидатов и вынести их кандидатуры на голосование парламента.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов.
Срок полномочий действующего Народного защитника Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок.
Для избрания Народного защитника необходимо согласие 90 депутатов, такого количества на данный момент нет ни у одной партии в парламенте. Однако голоса "Грузинской мечты", у которой 75 депутатов, станут решающими в выборе нового омбудсмена.