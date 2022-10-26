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"Детские претензии и каприз" – вице-премьер Грузии о заявлении президента
"Детские претензии и каприз" – вице-премьер Грузии о заявлении президента
В Грузии продолжаются разговоры вокруг визита президента Азербайджана 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T11:44+0400
2022-10-26T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя заявление администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил, что демарш является абсолютно излишним и ненужным.На днях между президентом и правительством Грузии произошла неприятность. В администрации президента выразили недовольство в связи с тем, что Зурабишвили не была проинформирована об однодневном рабочем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?>>Как отметил Вольский, это не был народный праздник, когда представительская функция президента безусловно возрастает."Эта была важная встреча, проведенная в очень сжатые сроки, обсуждаемые темы, которые никак не связаны с конституционными правами и обязанностями президента", – подчеркнул Вольский.По его словам, заявления некоторых политиков в "примирительно-поучительном тоне", что надо было сообщить президенту, больше звучат как детские наивные претензии и каприз."Поэтому подобный демарш абсолютно излишен и не нужен", – отметил Вольский.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию>>В рамках рабочего визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, тбилиси, армения, азербайджан
"Детские претензии и каприз" – вице-премьер Грузии о заявлении президента
11:44 26.10.2022 (обновлено: 11:55 26.10.2022)
В Грузии продолжаются разговоры вокруг визита президента Азербайджана
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя заявление администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил, что демарш является абсолютно излишним и ненужным.
На днях между президентом и правительством Грузии произошла неприятность. В администрации президента выразили недовольство в связи с тем, что Зурабишвили не была проинформирована об однодневном рабочем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.
"Было бы полезно, если бы не делались подобные демарши на эту тему и не смещались акценты. Поскольку все прекрасно знают – и сама президент, и ее администрация, что у президента есть важная функция, но эта важная функция представительская", – заявил Вольский в эфире Первого канала.
Как отметил Вольский, это не был народный праздник, когда представительская функция президента безусловно возрастает.
"Эта была важная встреча, проведенная в очень сжатые сроки, обсуждаемые темы, которые никак не связаны с конституционными правами и обязанностями президента", – подчеркнул Вольский.
По его словам, заявления некоторых политиков в "примирительно-поучительном тоне", что надо было сообщить президенту, больше звучат как детские наивные претензии и каприз.
"Поэтому подобный демарш абсолютно излишен и не нужен", – отметил Вольский.
В рамках рабочего визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.
Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.