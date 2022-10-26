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"Детские претензии и каприз" – вице-премьер Грузии о заявлении президента

"Детские претензии и каприз" – вице-премьер Грузии о заявлении президента

В Грузии продолжаются разговоры вокруг визита президента Азербайджана 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя заявление администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявил, что демарш является абсолютно излишним и ненужным.На днях между президентом и правительством Грузии произошла неприятность. В администрации президента выразили недовольство в связи с тем, что Зурабишвили не была проинформирована об однодневном рабочем визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?>>Как отметил Вольский, это не был народный праздник, когда представительская функция президента безусловно возрастает."Эта была важная встреча, проведенная в очень сжатые сроки, обсуждаемые темы, которые никак не связаны с конституционными правами и обязанностями президента", – подчеркнул Вольский.По его словам, заявления некоторых политиков в "примирительно-поучительном тоне", что надо было сообщить президенту, больше звучат как детские наивные претензии и каприз."Поэтому подобный демарш абсолютно излишен и не нужен", – отметил Вольский.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию>>В рамках рабочего визита Алиев и Гарибашвили обсудили совместные проекты в сферах торговли, транспорта и энергетики. Было заявлено, что страны продолжат проекты, которые помогут росту экспорта природного газа и электроэнергии из Азербайджана через Грузию на международные рынки.Кроме того, президент Азербайджана заявил о готовности запуска трехстороннего формата диалога на Южном Кавказе, с участием Грузии и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, тбилиси, армения, азербайджан