https://sputnik-georgia.ru/20221026/minzdrav-vnedryaet-novuyu-model-finansirovaniya-klinik-271649646.html

Минздрав Грузии вводит новую модель финансирования клиник

Минздрав Грузии вводит новую модель финансирования клиник

С помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму, заявил министр 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Минздрав Грузии готов с 1 ноября внедрить новую систему финансирования клиник, с помощью которой будут высчитаны базисные тарифы на лечение, начиная с поступления пациента в стационар вплоть до его выписки, заявил на брифинге глава ведомства Зураб Азарашвили.Речь идет о так называемой системе DRG (Diagnostic Related Group), распространенной во многих странах мира. В минздраве заявляют, что с помощью новой системы в стране будет искоренена практика VIP медсервисов за дополнительную сумму.По словам министра, у Грузии было несколько попыток внедрить эту систему еще с 1990-х годов. С 2016 года страна вновь начала пытаться внедрить эту систему и активно работала в плане присвоения специальных кодов диагнозам и разработки механизма правильного подсчета сумм.С 1 января этого года минздрав Грузии уже начал активно работать в этом направлении и анонсировал переход на новую модель финансирования клиник."С 1 ноября мы готовы запустить эту систему. Никакие дополнительные "карманные расходы" устанавливать пациентам клиники не смогут помимо той суммы, которая будет определена по нашему приказу", – подчеркнул Азарашвили.Минздрав Грузии запретил VIP-услуги в больницах >>По словам министра, Минздрав будет строго контролировать этот процесс и у клиник в этом плане не будет финансовой мотивации требовать дополнительные суммы от пациентов. Как отметил Азарашвили, были случаи, когда с целью дополнительной прибыли пациенту оказывали намного больше медсервисов, чем он в этом реально нуждался.Ежегодно государство тратит на программу всеобщего здравоохранения около 900 миллионов лари (326,7 тысячи долларов). По словам министра, это довольно большое финансирование и его должны ощущать все граждане.Система DRG в переводе с английского означает "диагностически связанные группы". Под DRG подразумевается система ценообразования для стационарных медицинских услуг, выражаемая определенной, фиксированной суммой за отдельный случай лечения.Азарашвили пояснил, почему Грузия не перешла на новый метод финансирования клиник с осени >>До сих пор конкретный пациент финансируется конкретно по тем медицинским услугам, которые ему понадобились. Финансирование по новой модели произойдет строго по диагнозу.По решению Минздрава страны на первом этапе новая модель финансирования не распространится на следующие медсервисы: плановая и неотложная амбулатория, интенсивный уход и лечение неонатального возраста, лечение врожденного порока сердца, роды и кесарево сечение, химиотерапия и гормонотерапия, лучевая терапия и связанные с ней обследования и медикаменты, комбустиология (ожоговая медицина – ред.), тромбэктомия и тромболизис в случае инсульта.При применении этой системы цена услуги зависит от того, к какой диагностической группе должен относиться пациент – с учетом его диагноза, возраста и ряда других критериев. Министр считает, что внедрение новой системы сформирует справедливый и адекватный тариф.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав