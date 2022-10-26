https://sputnik-georgia.ru/20221026/programma-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-startovala-v-gruzii-271648097.html

Программа развития человеческого капитала стартовала в Грузии

Программа развития человеческого капитала стартовала в Грузии

По информации Всемирного банка, программа направлена на улучшение качества жизни всех граждан Грузии 26.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-26T07:01+0400

2022-10-26T07:01+0400

2022-10-26T08:14+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Для поддержки программы трансформации человеческого капитала в Грузии, Всемирный банк выделил инвестиции в размере 400 млн долларов, а Французское агентство развития (AFD) предоставило софинансирование в размере 100 млн евро, сообщает грузинский офис Всемирного банка.Официальная церемония подписания соглашения о софинансировании состоялась во вторник на мероприятии, посвященном запуску программы. Ее цель - повышение потенциала экономического роста Грузии посредством инвестирования в здравоохранение, образование и социальную защиту.Министр отметил важность желания AFD внести свой вклад в успешную реализацию этого этапа реформы. Хуцишвили выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать укреплению человеческого капитала, что, в свою очередь, обеспечит дальнейшее развитие Грузии и повышение производительности. По информации Всемирного банка, программа направлена на улучшение качества жизни всех граждан Грузии за счет справедливого и равного доступа к высококачественному образованию, более целенаправленной социальной помощи и надежной профилактической медицинской помощи при снижении затрат на лечение и лекарства.Это крупнейшая многосекторальная инвестиция, которую Всемирный банк сделал за 30 лет партнерства с Грузией, а также первый проект, который всесторонне фокусируется на всех трех важнейших областях развития человеческого капитала.Грузия ухудшила показатели в Индексе человеческого капитала Всемирного банка >>"Содействуя осуществлению трансформационных реформ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты, программа человеческого капитала сыграет важную роль в ускорении долгосрочного развития Грузии и укреплении пути к членству в ЕС", — сказал Себастьян Молинеус, региональный директор Всемирного Банка на Южном Кавказе.Чтобы улучшить общие результаты обучения, программа поможет преобразовать систему образования Грузии как в области дошкольного, среднего и высшего образования, так и на последующих этапах, обеспечив равные возможности для самых бедных и уязвимых слоев населения.В целях повышения эффективности системы социальной защиты программа человеческого капитала будет способствовать оперативному выявлению малообеспеченных семей с детьми и реагированию на их потребности путем расширения доступа к сервисам занятости по всей стране, в том числе в сельской местности.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Билингвальное обучение для нацменьшинств внедряется в систему образования Грузии >>AFD является французским государственным финансовым институтом, который оказывает финансовую поддержку проектам по всему миру и сотрудничает с такими финансовыми институтами как Азиатский банк развития (АБР).AFD оказывает поддержку Грузии с 2012 года. А в 2017 году Агентство открыло региональный офис в Грузии. За десять лет Французское агентство реализовало в Грузии проекты, направленные на развитие городов и сельских районов, инфраструктуры, управления и возобновляемых источников энергии, стоимостью 250,7 миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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