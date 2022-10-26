https://sputnik-georgia.ru/20221026/skandal-vokrug-basseyna-v-tbilisi---kaladze-obvinil-tv-vo-lzhi-271658764.html

Скандал вокруг бассейна в Тбилиси - Каладзе обвинил ТВ во лжи

Скандал вокруг бассейна в Тбилиси - Каладзе обвинил ТВ во лжи

Распространилась информация об интоксикации детей и тренеров в бассейн в спортивном центре "Имеди" 26.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал ложью утверждения о том, что в бассейн в спортивном центре "Имеди" заливали хлорку, когда в воде находились дети. Дело касается видео, которое на прошлой неделе обнародовал в соцсети один из пользователей. Согласно распространившейся информации, после химической обработки воды в бассейне, заполненном детьми, несколько дней назад интоксикацию получили дети и тренеры.Накануне сюжет о ситуации вокруг бассейна сделал телеканал "ТВ Пирведи"."С полной ответственностью заявляю, что распространенная информация является враньем и очередной ложью. В действительности видео было снято в летний период и на нем отображена процедура взятия персоналом пробы воды из бассейна, что происходит ежедневно быстрым тестом", - сказал Каладзе.

тбилиси

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грузия, новости, происшествия, каха каладзе, тбилиси