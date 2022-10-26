https://sputnik-georgia.ru/20221026/soglashenie-o-vozdushnom-soobschenii-mezhdu-gruziey-i-turkmenistanom-vstupilo-v-silu-271649830.html
Соглашение о воздушном сообщении между Грузией и Туркменистаном вступило в силу
Соглашение о воздушном сообщении между Грузией и Туркменистаном вступило в силу
Авиакомпании стран получили право осуществлять перевозки пассажиров и грузов, а также пользоваться воздушным пространством друг друга 26.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-26T07:32+0400
2022-10-26T07:32+0400
2022-10-26T09:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение между правительствами Грузии и Туркменистана "О воздушном сообщении".Соглашение было подписано 20 июля 2022 года и оно даст возможность осуществлять прямые рейсы между странами.Ратифицированное соглашение было обнародовано на сайте "Законодательного вестника" и вступило в силу.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>Согласно соглашению, страны получили право на осуществлении перелетов через страны соглашения, осуществлять посадки, брать на борт и выгружать грузы, осуществлять посадку пассажиров на территории страны соглашения.Кроме того, авиакомпании стран могут открывать в стране соглашения свои офисы и продавать билет, а также вспомогательную продукцию и средства.Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт >>При этом при получении разрешения на полеты авиакомпании в стране соглашения должны представить частоту полетов, тип борта и срок действия расписания, а вот тарифы авиакомпании вправе устанавливать на свое усмотрение, исходя из ситуации на рынке спроса.Соглашение также предусматривает возможность обмена информацией и обеспечение безопасности как полетов, так и на борту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм в грузии, экономика, туркменистан, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм в грузии, экономика, туркменистан, авиасообщение в грузии
Соглашение о воздушном сообщении между Грузией и Туркменистаном вступило в силу
07:32 26.10.2022 (обновлено: 09:08 26.10.2022)
Авиакомпании стран получили право осуществлять перевозки пассажиров и грузов, а также пользоваться воздушным пространством друг друга
ТБИЛИСИ, 26 окт – Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал соглашение между правительствами Грузии и Туркменистана "О воздушном сообщении".
Соглашение было подписано 20 июля 2022 года и оно даст возможность осуществлять прямые рейсы между странами.
Ратифицированное соглашение было обнародовано на сайте "Законодательного вестника" и вступило в силу.
Согласно соглашению, страны получили право на осуществлении перелетов через страны соглашения, осуществлять посадки, брать на борт и выгружать грузы, осуществлять посадку пассажиров на территории страны соглашения.
Кроме того, авиакомпании стран могут открывать в стране соглашения свои офисы и продавать билет, а также вспомогательную продукцию и средства.
При этом при получении разрешения на полеты авиакомпании в стране соглашения должны представить частоту полетов, тип борта и срок действия расписания, а вот тарифы авиакомпании вправе устанавливать на свое усмотрение, исходя из ситуации на рынке спроса.
Соглашение также предусматривает возможность обмена информацией и обеспечение безопасности как полетов, так и на борту.