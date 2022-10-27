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Глава Минобразования Грузии встретился с Алиевым в Баку
Глава Минобразования Грузии встретился с Алиевым в Баку
Чхенкели поблагодарил Алиева за прием и назвал его визит в Грузию историческим событием 27.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-27T12:08+0400
2022-10-27T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели, который находится с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба ведомства.Стороны рассмотрели вопросы стратегического партнерства и тесное сотрудничество двух стран в сфере образования.Алиев акцентировал внимание на своем рабочем визите в Грузию, который состоялся 24 октября этого года. По его словам, с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили у него была возможность рассмотреть все важные вопросы, которые еще больше углубят отношения двух стран.Алиев уехал, вопросы остались. Почему президент Грузии обиделась на премьера?>>Чхенкели поблагодарил Алиева за прием и назвал его визит в Грузию историческим событием.В рамках визита Чхенкели также встретился с министром образования Азербайджана Эмином Амрулаевым. На встрече положительно было оценено и сотрудничество Национального центра экзаменов и оценок Грузии с Государственным центром экзаменов Азербайджана.Благодаря этому сотрудничеству для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию>>На встрече Чхенкели отметил меморандум, оформленный в феврале этого года между Грузией и Азербайджаном в сфере образования. Меморандум предусматривает сотрудничество как в области общего образования, так и профобразования, и высшего образования. Документ помогает академическим кругам двух стран углубить связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ильхам алиев, михаил чхенкели, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси, баку
Глава Минобразования Грузии встретился с Алиевым в Баку
12:08 27.10.2022 (обновлено: 12:18 27.10.2022)
Чхенкели поблагодарил Алиева за прием и назвал его визит в Грузию историческим событием
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели, который находится с рабочим визитом в Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны рассмотрели вопросы стратегического партнерства и тесное сотрудничество двух стран в сфере образования.
Алиев акцентировал внимание на своем рабочем визите в Грузию, который состоялся 24 октября этого года. По его словам, с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили у него была возможность рассмотреть все важные вопросы, которые еще больше углубят отношения двух стран.
Чхенкели поблагодарил Алиева за прием и назвал его визит в Грузию историческим событием.
В рамках визита Чхенкели также встретился с министром образования Азербайджана Эмином Амрулаевым. На встрече положительно было оценено и сотрудничество Национального центра экзаменов и оценок Грузии с Государственным центром экзаменов Азербайджана.
Благодаря этому сотрудничеству для педагогов азербайджанского языка и литературы в негрузиноязычных школах разработаны задания для сдачи экзамена по предмету. Следовательно, у педагогов появилась возможность карьерного роста и увеличения зарплаты.
На встрече Чхенкели отметил меморандум, оформленный в феврале этого года между Грузией и Азербайджаном в сфере образования. Меморандум предусматривает сотрудничество как в области общего образования, так и профобразования, и высшего образования. Документ помогает академическим кругам двух стран углубить связи.