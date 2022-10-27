https://sputnik-georgia.ru/20221027/natsdvizhenie-gotovo-k-sotrudnichestvu-s-edinoy-oppozitsionnoy-platformoy-271704917.html

"Нацдвижение" готово к сотрудничеству с единой оппозиционной платформой

"Нацдвижение" готово к сотрудничеству с единой оппозиционной платформой

Мы сотрудничаем по общей идее, которая заключается в европейском выборе, заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии 27.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-27T19:58+0400

2022-10-27T19:58+0400

2022-10-27T19:58+0400

грузия

политика

новости

хатия деканоидзе

георгий вашадзе

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" болеет за все прозападные партии и сотрудничает по общей идее, заявила депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в четверг заявил, что три политические партии договорились о совместном плане действия. При этом он отметил, что "Стратегии Агмашенебели", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" не намерены образовать единую партию.Что касается общего списка или других технических вопросов, то, по словам Деканоидзе, этот вопрос не рассматривается в "Национальном движении"."Думаю, что в первую очередь необходимо победить на выборах и после этого возможно рассмотреть другие вопросы", - отметила Деканоидзе.Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение".В Грузии может появиться новое политическое объединение >>Накануне один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии "Национального движения" будет огромной ошибкой.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция не перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится."Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии >>Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, хатия деканоидзе, георгий вашадзе, единое нацдвижение