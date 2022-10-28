https://sputnik-georgia.ru/20221028/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-sentyabre-271712236.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в сентябре

Активы банковского сектора Грузии выросли в сентябре

На конец сентября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В сентябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 110 миллионов лари, или 0,2%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец сентября 2022 года объем активов банковского сектора составил 68,1 миллиарда лари (24 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 8,8 миллиарда лари.На конец сентября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках выросСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 октября 2022 года составил 42,04 миллиарда лари, что на 283,95 миллиона лари, или на 0,68% больше, чем на начало сентября.Согласно отчету, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 142,84 миллиона лари, или 0,87%, а вклады до востребования увеличились на 141,11 лари, или 0,56%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 октября текущего года составил 43,02%, что на 1,11 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 сентября.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в сентябре составила 7,92%, в том числе 11,43% – по депозитам в национальной валюте и 1,01% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в иностранной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в сентябре 2022 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 275,52 миллиона лари, или на 0,64%, и на 1 октября текущего года составил 42,94 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 384,81 миллиона лари, или 1,67%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 660,33 миллиона лари, или 3,28%.Неизменная, но жесткая: Нацбанк Грузии принял решение по монетарной политике >>По данным Нацбанка, на конец сентября 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,07 миллиарда лари, что на 2,81% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,1 миллиарда лари, что на 3,51% меньше, чем в предыдущем месяце.За сентябрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов снизился на 0,07%, или 16,64 миллиона лари, и на 1 октября текущего года составил 22,97 миллиарда лари.По состоянию на 1 октября текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 54,68%, что на 1,24 процентных пункта выше, чем на 1 сентября 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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