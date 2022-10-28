https://sputnik-georgia.ru/20221028/deputat-o-sozdanii-edinoy-oppozitsionnoy-platformy-v-gruzii-271737213.html

Депутат о создании единой оппозиционной платформы в Грузии

Депутат о создании единой оппозиционной платформы в Грузии

Это правильно, что маленькие партии, вышедшие из недр "Национального движения", объединяются, заявил депутат 28.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-28T19:32+0400

2022-10-28T19:32+0400

2022-10-28T19:55+0400

грузия

новости

политика

георгий вашадзе

зураб джапаридзе

ираклий кобахидзе

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили считает правильным объединение небольших партий, которые созданы бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Три небольшие оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы", "Дроа" и "Стратегия Агмашенебели" договорились о тесном сотрудничестве. Все три партии в разное время были созданы политиками, покинувшими крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение".По словам оппозиционера, заявления "этой тройки" похожи на заявления самого радикального крыла "Национального движения"."А это значит, что данная группа хочет занять место самой радикальной группы "Национального движения". Не думаю, что у них это получится, поскольку им не хватит таланта. Любому человеку нужен дар в любой деятельности", - отметил Магрелишвили.При этом, он отметил, что лидеры эти трех партий – Георгий Вашадзе, Елене Хоштария и Зураб Джапаридзе, являются "очень бездарными"."Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии >>"Я не хорошо знаком с Хоштария, но особого таланта за ней тоже не замечал. С остальными знаком. Вашадзе и Джапаридзе, безусловно, бездарные", - заявил Мегрелишвили.Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение".Однако, один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе в среду заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой."Это будет огромной ошибкой" – Джапаридзе о создании оппозиционной коалиции в Грузии >>Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение