https://sputnik-georgia.ru/20221028/otsenochnaya-missiya-mvf-prodolzhaet-vstrechi-v-gruzii-271742080.html
Оценочная миссия МВФ продолжает встречи в Грузии
Оценочная миссия МВФ продолжает встречи в Грузии
Согласно прогнозу МВФ, несмотря на вызовы, Грузия сохраняет высокий экономический рост в среднесрочной перспективе 28.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-28T23:02+0400
2022-10-28T23:02+0400
2022-10-28T23:02+0400
грузия
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экономика
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Экономические тенденции и реформы, а также перспективы Грузии обсудил с представителями оценочной миссии Международного валютного фонда министр экономики Грузии Леван Давиташвили.Приезду миссии в Тбилиси предшествовали ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, на которых грузинская сторона провела переговоры с руководством этих международных организаций в Вашингтоне. Миссию МВФ возглавляет Джеймс Джон.Особое внимание стороны в разговоре уделили новой схеме поддержки развития отрасли энергетики, которая будет способствовать привлечению инвестиций в и повышению качества энергобезопасности страны.Также было отмечено, что согласно прогнозу МВФ, несмотря на вызовы, Грузия сохраняет высокий экономический рост в среднесрочной перспективе среди стран региона, что обусловлено расходами на инфраструктуру, притоком прямых иностранных инвестиций и структурными реформами.По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.Оценочная миссия МВФ начала работу в Грузии >>МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений >>Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, мвф, экономика, леван давиташвили
грузия, новости, мвф, экономика, леван давиташвили
Оценочная миссия МВФ продолжает встречи в Грузии
Согласно прогнозу МВФ, несмотря на вызовы, Грузия сохраняет высокий экономический рост в среднесрочной перспективе
ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Экономические тенденции и реформы, а также перспективы Грузии обсудил с представителями оценочной миссии Международного валютного фонда министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
Приезду миссии в Тбилиси предшествовали ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, на которых грузинская сторона провела переговоры с руководством этих международных организаций в Вашингтоне. Миссию МВФ возглавляет Джеймс Джон.
По данным пресс-службы Минэкономики, главными темами на встрече стали экономические тенденции Грузии, текущие и будущие реформы, макроэкономические показатели и прогнозы.
Особое внимание стороны в разговоре уделили новой схеме поддержки развития отрасли энергетики, которая будет способствовать привлечению инвестиций в и повышению качества энергобезопасности страны.
Также было отмечено, что согласно прогнозу МВФ, несмотря на вызовы, Грузия сохраняет высокий экономический рост в среднесрочной перспективе среди стран региона, что обусловлено расходами на инфраструктуру, притоком прямых иностранных инвестиций и структурными реформами.
По данным статистики, экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за восемь месяцев - 10,3%.
МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.