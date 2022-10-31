https://sputnik-georgia.ru/20221031/pravilo-indeksatsii-rasprostranitsya-i-na-raschet-sotspaketa-lits-s-ovz-271805220.html

Правило индексации распространится и на расчет соцпакета лиц с ОВЗ

Правило индексации распространится и на расчет соцпакета лиц с ОВЗ

Увеличение соцпакета, с учетом фактических показателей экономического роста и инфляции, коснется около 132 000 лиц 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T20:46+0400

2022-10-31T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Расчет социального пакета лиц с ограниченными возможностями в Грузии будет происходить по правилу ежегодной индексации, соответствующие изменения, подготовленные правительством, вступают в закон "О социальной помощи".Изменения будут происходить по такому же принципу соцпакета, который действует для пенсионеров с 2021 года.В случае принятия законопроекта, социальное положение лиц с ОВЗ, в том числе и детей, улучшится, поскольку соцпакет будет увеличиваться каждый год, отмечают в правительстве Грузии.В Грузии намерены развивать туризм для лиц с ОВЗ >>В частности, для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями соцпакет увеличится на 65 лари (23 доллара), а для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ограниченными возможностями, соцпакет увеличится на 35 лари (12 долларов).По информации правительства Грузии, с учетом фактических показателей экономического роста и инфляции, увеличение соцпакета коснется около 132 000 лиц. Они вместо ста лари (36 долларов) будут получать 419 лари (151 доллар).Какими госуслугами могут пользоваться лица с ОВЗ в Грузии? >>>Однако в том случае, если показатели инфляции и экономического роста будут низкими, для детей с ОВЗ и лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями соцпакет будет увеличиваться максимум на 25 лари (9 долларов), а в случае остальных граждан с другими статусами ограниченных возможностей на 20 лари (7 долларов).Напомним, что правило индексации пенсий вступило в силу с 1 января этого года и теперь они будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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