https://sputnik-georgia.ru/20221031/rost-ekonomiki-gruzii-prodolzhaetsya--novaya-statistika-271807798.html

Рост экономики Грузии продолжается – новая статистика

Рост экономики Грузии продолжается – новая статистика

Тенденция к снижению в сентябре наблюдалась в сделках с недвижимостью, а также в секторе профессиональной, научной и технической деятельности 31.10.2022, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в сентябре 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, а также обрабатывающей и горнодобывающей промышленностей.Тенденция к снижению наблюдалась в сделках с недвижимостью, а также в секторе профессиональной, научной и технической деятельности.Что выросло и насколькоРост экспорта в январе-сентябре составил примерно 37%, а импорт – на 34%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 7,1 тысячи новых предприятий, на 71,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.По словам Тодрадзе, рост в секторах транспорта и складировании был связан с работой грузового транспорта, как наземного, так и воздушного транспорта. Кроме того, увеличился пассажиропоток, а в результате увеличения объема экспорта и импорта во внешней торговле, выросли темпы транспортной обработки и хранения грузов.Рост в секторе информаций и коммуникаций был связан с ростом объема услуг в секторе информационных технологий и компьютерного обслуживания, а также разработкой программных продуктов.В строительном секторе рост, в основном, был связан со строительством жилых и нежилых зданий, а также с разработкой строительных проектов.В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер >>Кроме того, "Сакстат" обнародовал и новые данные о выданных разрешений на строительство, а также об объектах введенных в эксплуатацию в течение девяти месяцев.Кроме того, объем импорта строительных материалов увеличился на 8,2%.Тенденции роста также наблюдались в ресторанно-гостиничном секторе. На это повлияло увеличение числа визитов международных путешественников почти в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. В частности, в сентябре страну посетило примерно 560 тысяч международных визитеров.Рост в секторе обрабатывающей промышленности был в основном связан с металлургической промышленностью, хотя объемы секторов производства напитков и химической промышленности также увеличились.Правительство Грузии: рост экономики позволит увеличить госфинансирование >>По словам главы "Сакстата", в сентябре темпы экспорта ферросиликомарганца увеличились примерно на 6% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, в основном в направлении США. Кроме того, экспорт натурального виноградного вина увеличился на 93%.Рост в секторе горнодобывающей промышленности был в основном связан с добычей руд цветных металлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"