https://sputnik-georgia.ru/20221031/standartnye-pachki-sigaret-poyavyatsya-v-gruzii-s-1-yanvarya-271779044.html

Стандартные пачки сигарет появятся в Грузии с 1 января

Стандартные пачки сигарет появятся в Грузии с 1 января

Новые требования соответствуют европейским стандартам и направлены на сокращение числа курящих 31.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-31T07:01+0400

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2022-10-31T08:12+0400

грузия

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антитабачное законодательство

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии не будет откладывать срок вступления в силу единого стандарта для пачек сигарет в Грузии, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.Импортеры табачных изделий просят правительство отложить вступление в силу нормы о стандартизации пачек на два года, чтобы найти соответствующие заводы для производства.По ее словам, требования соответствуют европейским стандартам и направлены на сокращение числа курящих и заболеваний, вызванных курением табака.Что такое стандарт для пачекСогласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Сигареты с одинаковыми пачками: в Грузии хотят отсрочить нововведение >>Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Помогают ли электронные сигареты бросить курить? Новое исследование >>Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство