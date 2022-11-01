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Эксперт оценил шансы Грузии стать страной с высоким уровнем дохода

Эксперт оценил шансы Грузии стать страной с высоким уровнем дохода

Согласно прогнозу МВФ к 2027 году ВВП Грузии на душу населения впервые превысит 10 тысяч долларов 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T16:51+0400

2022-11-01T16:51+0400

2022-11-01T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Высокий экономический рост не является идеей фикс, но удвоение экономики, пусть даже в ближайшие годы, окажет прямое влияние на благосостояние населения, написал эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе на своей странице в соцсети.Высокие темпы роста экономики дают основания полагать, что в 2022 году Грузия достигнет двузначного роста, как и в 2021 году.По мнению эксперта, основная задача экономической политики выражается в росте национального дохода на душу населения, он отмечает, что сегодняшняя стратегия правительства, направленная на поддержку местного производства и более высокую диверсификацию экспорта, служит реализации этой задачи."Наряду с экономическим ростом мы должны поставить в качестве стратегической задачи достижение прироста национального дохода на душу населения, который будет выше не только по сравнению с аналогичным показателем региона, но и также стран-членов ЕС", - написал Цуцкиридзе.Это, как уверяет Цуцкиридзе, позволит Грузии в ближайшие годы выйти на среднеевропейский уровень.Цуцкиридзе привел прогноз Международного валютного фонда, согласно которому к 2027 году ВВП Грузии на душу населения впервые превысит 10 тысяч долларов и составит не менее 10,5 тысячи долларов, а такими же темпами к 2030 году экономика Грузии достигнет 15 тысяч долларов на душу населения, после чего Грузия переместится в категорию стран с высоким уровнем дохода.В Грузии беспрецедентный экономический рост – премьер >>"Важно, каков ВВП на душу населения. Вот с этой точки зрения и надо смотреть и сравнивать с европейскими странами, в том числе и по паритету покупательной способности", - отметил он.Тем не менее, Грузия по этим двум показателям сегодня отстает от европейских стран. Как считает Цуцкиридзе, при сохранении высоких темпов экономического роста в ближайшие годы - до 2030 года, страна может свободно выходить не только на прогнозный показатель МВФ, являющийся консервативным прогнозом, а к такому показателю, который в настоящее время в странах Восточной Европы - около 12,5 тысячи долларов ВВП на душу населения, что является достаточно высоким показателем.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%.По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в сентябре 2022 года внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, а также обрабатывающей и горнодобывающей промышленностей.Правительство Грузии: рост экономики позволит увеличить госфинансирование >>После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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