https://sputnik-georgia.ru/20221101/strasti-vokrug-sakrebulo-rayona-senaki--raspustyat-li-vlasti-soveschatelnyy-organ-271832397.html

Страсти вокруг сакребуло района Сенаки – распустят ли власти совещательный орган?

Страсти вокруг сакребуло района Сенаки – распустят ли власти совещательный орган?

Авторитетные НПО утверждают, что в сакребуло района Сенаки продолжается грубое нарушение закона 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T12:12+0400

2022-11-01T12:12+0400

2022-11-01T12:12+0400

грузия

политика

новости

георгий гахария

арчил талаквадзе

сенаки

тбилиси

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252228920_84:296:1350:1008_1920x0_80_0_0_4381a198db6c30cebb207c78630bfe91.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Сакребуло (совещательный орган) района Сенаки не будет распущено и продолжит свою деятельность согласно закону, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.Три неправительственные организации распространили заявление, в котором указали, что в сакребуло района Сенаки продолжается грубое нарушение закона. НПО утверждают, что правительство должно принять постановление о досрочном прекращении полномочий сакребуло и ввести прямое государственное управление.При этом вице-спикер парламента Грузии назвал заявление представителей неправительственного сектора удивительным."Для меня, как для представителя законодательного органа, это была удивительная рекомендация", - сказал Талаквадзе.Что происходит в сакребуло Сенаки?Совместному заявлению НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию", "Международная прозрачность — Грузия" и "Ассоциация молодых юристов Грузии" предшествовало избрание депутата от правящей партии "Грузинская мечта" Сабы Одишария новым председателем сакребуло.В голосовании не принимали участия представители оппозиции. После промежуточных выборов местного самоуправления, количество депутатов "Грузинской мечты" в сакребуло Сенаки составило 17 из 33. Это дало им возможность самостоятельно избрать главу совещательного органа.ЦИК Грузии: кандидат правящей партии выигрывает мажоритарные выборы в Сенаки>>Ранее в августе Сенакский районный суд признал незаконным избрание в феврале члена партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" Ираклия Качарава на должность председателя сакребуло.НПО напоминают, что после выборов в местные органы власти 2021 года "Грузинская мечта" получила 16 мест в сакребуло Сенаки, "Единое национальное движение" — 13, а партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" — 4. Соответственно Сенаки был одним из районов, где большинство принадлежало оппозиции.Однако после того, как один из членов партии Гахария отказался от мандата, у оппозиции и "Грузинской мечты" осталось по 16 мандатов в сакребуло Сенаки, чего было недостаточно для избрания нового председателя.В свою очередь "Грузинская мечта" отказалась участвовать в последующих заседаниях, где признавали полномочия депутата от партии Гахария. В результате, как утверждают НПО, возник кризис, и сакребуло было парализовано.НПО также отмечают, что в мае вошли в силу изменения в Избирательный кодекс, согласно которым решение сакребуло больше не требуется для подтверждения полномочий местопреемника на должности члена сакребуло, что дало оппозиции шанс снова собрать большинство 17-ю мандатами.Выборы 2022: голосование в Сенаки завершено>>Однако 31 мая член "Национального движения" Вахтанг Цурцумия досрочно покинул депутатский мандат. В "Нацдвижении" связали это решением с давлением. А оппозиция вновь осталась с 16 мандатами.Как отмечают НПО, согласно Кодексу местного самоуправления, полномочия сакребуло досрочно прекращаются, если совещательный орган не может собраться в течении шести месяцев подряд, что прямо является основанием для введения прямого государственного правления. А решение в связи с этим принимает правительство.Как отмечают НПО, во время досрочного прекращения полномочий сакребуло проводятся внеочередные выборы.Несмотря на то, что заседания сакребуло района Сенаки не созывались шесть месяцев подряд, правительство Грузии не выполнило возложенную законом обязанность и не ввело прямое государственное управление в муниципалитете, отмечено в заявлении НПО.Несмотря на прямое указание закона правительству прекратить полномочия сакребуло района Сенаки и назначить внеочередные выборы, в местном мажоритарном округе были назначены промежуточные выборы для избрания исключенного члена сакребуло. Это дало правящей партии возможность получить дополнительный мандат, что привело к избранию председателя сакребуло.НПО утверждают, что согласно закону сакребуло района Сенаки не является полномочным и до избрания нового сакребуло, район Сенаки остается без законного представительного органа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сенаки

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, георгий гахария, арчил талаквадзе, сенаки, тбилиси, грузинская мечта