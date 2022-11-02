https://sputnik-georgia.ru/20221102/oligarkh-est-oligarkh---glava-gruzinskoy-mechty-o-proekte-novogo-zakona-271879475.html

Олигарх есть олигарх - глава "Грузинской мечты" о проекте нового закона

Олигарх есть олигарх - глава "Грузинской мечты" о проекте нового закона

Оппозиционеры увидели олигархов в своих рядах и в этом их проблема, сказал Кобахидзе 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T19:26+0400

2022-11-02T19:26+0400

2022-11-02T20:01+0400

грузия

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

новости

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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Понадобилась небольшая адаптация украинского закона о деолигархизации, но понятие "олигарх" остается прежним, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Грузинская мечта" разработала новый закон - "О деолигархизации", по аналогу украинского закона, так как он является единственным в своем роде и он одобрен Евросоюзом.Он подчеркнул, что "олигарх есть олигарх, дефиниция не может отличаться".Лидер "Грузинской мечты" отметил, что, согласно имеющейся у него информации, украинский закон с небольшой адаптацией планирует перенять и Молдова."Проблема оппозиции заключается в том, что они увидели, что олигархи есть не с нашей стороны, а с их", - сказал Кобахидзе.В "Грузинской мечте" называют олигархами оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Вице-спикер парламента Грузии: оппозицией движет месть>>Для оппозиции единственный олигарх в стране - это Бидзина Иванишвили, основатель "Грузинской мечты", экс-премьер Грузии. Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Европейскому Совету было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Особенности законопроектаСогласно проекту закона, "олигарх" - это физическое лиц, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение юридическим лицом, которое занимает на рынке доминантное положение, или сохраняет, или улучшает его в течение года; чей размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии.Олигархом человека будет признавать парламент на основании информации от правительства Грузии, члена Национального совета безопасности, Национального банка, Службы государственной безопасности, Национального агентства конкуренции, члена парламент, комитета парламента или фракции.Закон о деолигархизации не коснется Иванишвили – депутат>>Олигархом будет признан человек, который удовлетворят трем из четырех вышеуказанных критериев, и внесен в реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефециарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, новости