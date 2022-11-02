https://sputnik-georgia.ru/20221102/merov-v-gorodakh-gruzii-bolshe-ne-budut-otpravlyat-v-otstavku-iz-za-byudzheta-271852993.html

Мэров в городах Грузии больше не будут отправлять в отставку из-за бюджета

Мэров в городах Грузии больше не будут отправлять в отставку из-за бюджета

Согласно законопроекту, если бюджет муниципалитета не будет утвержден, в отставку уйдет не мэр, а депутаты сакребуло 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T07:01+0400

2022-11-02T07:01+0400

2022-11-02T08:09+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступают к рассмотрению поправок в Кодекс местного самоуправление, которые касаются условий отставки мэров городов и районов.По действующему законодательству, мэру города или района прекращаются полномочия в случае, если сакребуло (местный совещательный орган) не утвердит в течение первых трех месяцев нового бюджетного года бюджет, подготовленный местным правительством.Согласно новой версии, если бюджет муниципалитета не будет утвержден, в отставку уйдет не мэр, а депутаты сакребуло.Страсти вокруг сакребуло района Сенаки – распустят ли власти совещательный орган? >>В период до избрания нового сакребуло, согласно рассматриваемым поправкам, управлять районом или городом будет мэрия.Причиной подобных поправок авторы поправок - депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" - называют исправление погрешностей законодательства.По их мнению, мэрия и мэр не должны нести ответственность за действия депутатов сакребуло.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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