https://sputnik-georgia.ru/20221102/neopytnost-molodykh-politikov--burdzhanadze-raskritikovala-ideyu-praymeriz-v-gruzii-271878548.html

"Неопытность молодых политиков" – Бурджанадзе раскритиковала идею праймериз в Грузии

"Неопытность молодых политиков" – Бурджанадзе раскритиковала идею праймериз в Грузии

Праймериз в нынешних политических условиях будет на руку только представителям власти, уверена Бурджанадзе 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T18:42+0400

2022-11-02T18:42+0400

2022-11-02T18:42+0400

нино бурджанадзе

грузия

новости

тбилиси

зураб джапаридзе

политика

георгий вашадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260669056_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d0387e4cb2a68d7ee4d861cd538ea318.jpg

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что сейчас не время проводить праймериз и избирать единого кандидата от оппозиции на пост премьер-министра страны.Согласно идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий, и именно они назовут кандидата на пост главы грузинского правительства. Идею поддерживают лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Дроа" Елене Хоштария и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.По ее словам, сейчас главное наметить реальные задачу – в течение ближайшего года добиться проведения внеочередных парламентских выборов и внести радикальный перелом.Идея проведения праймериз стала предметом критики в политических кругах страны. Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия сомневается в том, что проведение праймериз будет служить общей цели. По его словам, больше всех праймериз устраивает "Национальное движение", так как победа останется за ее кандидатом.Приманка или маскарад – реакция политиков на идею проведения праймериз в Грузии>>В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" назвали инициативу праймериз попыткой устроить маскарад. Негативно оценили идею и другие оппозиционные парламентские партии, в том числе "Лело" и "Гирчи".А в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что предложение праймериз является новой приманкой оппозиции для народа. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил уверенность, что проведение праймериз не добавит политических очков оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

нино бурджанадзе, грузия, новости, тбилиси, зураб джапаридзе, политика, георгий вашадзе