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"Неопытность молодых политиков" – Бурджанадзе раскритиковала идею праймериз в Грузии
"Неопытность молодых политиков" – Бурджанадзе раскритиковала идею праймериз в Грузии
Праймериз в нынешних политических условиях будет на руку только представителям власти, уверена Бурджанадзе 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T18:42+0400
2022-11-02T18:42+0400
2022-11-02T18:42+0400
нино бурджанадзе
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зураб джапаридзе
политика
георгий вашадзе
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что сейчас не время проводить праймериз и избирать единого кандидата от оппозиции на пост премьер-министра страны.Согласно идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий, и именно они назовут кандидата на пост главы грузинского правительства. Идею поддерживают лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Дроа" Елене Хоштария и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.По ее словам, сейчас главное наметить реальные задачу – в течение ближайшего года добиться проведения внеочередных парламентских выборов и внести радикальный перелом.Идея проведения праймериз стала предметом критики в политических кругах страны. Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия сомневается в том, что проведение праймериз будет служить общей цели. По его словам, больше всех праймериз устраивает "Национальное движение", так как победа останется за ее кандидатом.Приманка или маскарад – реакция политиков на идею проведения праймериз в Грузии>>В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" назвали инициативу праймериз попыткой устроить маскарад. Негативно оценили идею и другие оппозиционные парламентские партии, в том числе "Лело" и "Гирчи".А в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что предложение праймериз является новой приманкой оппозиции для народа. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил уверенность, что проведение праймериз не добавит политических очков оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нино бурджанадзе, грузия, новости, тбилиси, зураб джапаридзе, политика, георгий вашадзе
нино бурджанадзе, грузия, новости, тбилиси, зураб джапаридзе, политика, георгий вашадзе
"Неопытность молодых политиков" – Бурджанадзе раскритиковала идею праймериз в Грузии
Праймериз в нынешних политических условиях будет на руку только представителям власти, уверена Бурджанадзе
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что сейчас не время проводить праймериз и избирать единого кандидата от оппозиции на пост премьер-министра страны.
Согласно идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий, и именно они назовут кандидата на пост главы грузинского правительства. Идею поддерживают лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Дроа" Елене Хоштария и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.
"Хочу убедить себя в том, что у этих молодых политиков получается это из-за неопытности. В противном случае, я бы прямо сказала, что это игра власти. То, что они предложили в этой ситуации, когда на горизонте даже не видны досрочные выборы, когда власти чувствуют себя гораздо комфортнее, чем когда-либо в этой ситуации, предлагать обществу избирать кандидата в премьеры… я бы назвала игрой власти", - заявила Бурджанадзе.
По ее словам, сейчас главное наметить реальные задачу – в течение ближайшего года добиться проведения внеочередных парламентских выборов и внести радикальный перелом.
Идея проведения праймериз стала предметом критики в политических кругах страны. Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия сомневается в том, что проведение праймериз будет служить общей цели. По его словам, больше всех праймериз устраивает "Национальное движение", так как победа останется за ее кандидатом.
В партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" назвали инициативу праймериз попыткой устроить маскарад. Негативно оценили идею и другие оппозиционные парламентские партии, в том числе "Лело" и "Гирчи".
А в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что предложение праймериз является новой приманкой оппозиции для народа. Вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе выразил уверенность, что проведение праймериз не добавит политических очков оппозиции.