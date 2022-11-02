https://sputnik-georgia.ru/20221102/primanka-ili-maskarad--reaktsiya-politikov-na-ideyu-provedeniya-praymeriza-v-gruzii-271874611.html
Приманка или маскарад – реакция политиков на идею проведения праймериз в Грузии
Приманка или маскарад – реакция политиков на идею проведения праймериз в Грузии
По идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T17:21+0400
2022-11-02T17:21+0400
2022-11-02T17:46+0400
политика
грузия
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георгий вашадзе
зураб джапаридзе
ника мелия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Идея проведения праймериз, который предполагает избрание единого кандидата от оппозиции на пост премьер-министра Грузии, стала предметом критики в политических кругах страны.Согласно идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий, и именно они назовут кандидата на пост главы грузинского правительства. Идею поддерживают лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Дроа" Елене Хоштария и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Между тем, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия сомневается, что проведение праймериз будет служить общей цели."Если кого-то сегодня устраивает праймериз - соревнование между партиями, что действительно не чуждо для "Национального движения" - то это "Национальное движение". Во всех номинациях победит (ЕНД - ред.) по простой причине, и я сейчас не стану перечислять эти причины. Но будет ли это служить общей цели? Будет ли этот ход ориентированным на результат?" - сказал Мелия.Депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Анна Бучукури назвала инициативу праймериз попыткой устроить маскарад."Он (Вашадзе – ред.) отличается такими инициативами, которые в конечном итоге делают одно – это усиление "Мечты". Почему он этого делает - нужно спросить у него. У меня может быть свое предположение. Это помощь "Мечте" и, скажем так, попытка устроить маскарад в оппозиционном спектре. Стыдно и неловко", - отметила Бучукури.Ника Оболадзе объяснил, почему ушел из крупнейшей оппозиционной партии>>Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили отметил, что готов поверить в праймериз только в том случае, если будут широкие дебаты и дискуссии."Если дебатов не будут, то подобный праймериз не будет иметь никакой цены. Будет какая-то игра вождей", - отметил Раквиашвили.Вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе считает, что предложение праймериз является новой приманкой оппозиции для народа."Радикальная оппозиция пытается перекрыть кризис и разрыв, который происходит внутри… Соответственно, они уже встали перед фактом, чтобы предложить что-то новое своим избирателям. Я бы сказал, что это новая приманка", - заявил Талаквадзе.При этом политик выразил уверенность, что проведение праймериз не добавит политических очков оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, георгий вашадзе, зураб джапаридзе, ника мелия, тбилиси
Приманка или маскарад – реакция политиков на идею проведения праймериз в Грузии
17:21 02.11.2022 (обновлено: 17:46 02.11.2022)
По идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Идея проведения праймериз, который предполагает избрание единого кандидата от оппозиции на пост премьер-министра Грузии, стала предметом критики в политических кругах страны.
Согласно идее, участие в праймериз примут избиратели оппозиционных партий, и именно они назовут кандидата на пост главы грузинского правительства. Идею поддерживают лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Дроа" Елене Хоштария и лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.
"Это идея не является инициативой "Стратегии Агмашенебели". Это инициатива, начатая за пределами партий, которую мы действительно оцениваем положительно. Также положительно оценивают "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", - заявил Вашадзе.
Между тем, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия сомневается, что проведение праймериз будет служить общей цели.
"Если кого-то сегодня устраивает праймериз - соревнование между партиями, что действительно не чуждо для "Национального движения" - то это "Национальное движение". Во всех номинациях победит (ЕНД - ред.) по простой причине, и я сейчас не стану перечислять эти причины. Но будет ли это служить общей цели? Будет ли этот ход ориентированным на результат?" - сказал Мелия.
Депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" Анна Бучукури назвала инициативу праймериз попыткой устроить маскарад.
"Он (Вашадзе – ред.) отличается такими инициативами, которые в конечном итоге делают одно – это усиление "Мечты". Почему он этого делает - нужно спросить у него. У меня может быть свое предположение. Это помощь "Мечте" и, скажем так, попытка устроить маскарад в оппозиционном спектре. Стыдно и неловко", - отметила Бучукури.
Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили отметил, что готов поверить в праймериз только в том случае, если будут широкие дебаты и дискуссии.
"Если дебатов не будут, то подобный праймериз не будет иметь никакой цены. Будет какая-то игра вождей", - отметил Раквиашвили.
Вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе считает, что предложение праймериз является новой приманкой оппозиции для народа.
"Радикальная оппозиция пытается перекрыть кризис и разрыв, который происходит внутри… Соответственно, они уже встали перед фактом, чтобы предложить что-то новое своим избирателям. Я бы сказал, что это новая приманка", - заявил Талаквадзе.
При этом политик выразил уверенность, что проведение праймериз не добавит политических очков оппозиции.