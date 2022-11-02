https://sputnik-georgia.ru/20221102/oppozitsiya-prizvala-prezidenta-gruzii-pomilovat-gvaramiya-271872199.html

Оппозиция призвала президента Грузии помиловать Гварамия

Оппозиция призвала президента Грузии помиловать Гварамия

Помилование гендиректора ТВ "Мтавари архи" будет оскорблением института президента, считает лидер "Грузинской мечты" 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T15:49+0400

2022-11-02T15:49+0400

2022-11-02T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Обвинительный приговор Тбилисского апелляционного суда в отношении гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия является абсурдным и незаконным, заявил председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе.Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.По его словам, для того, чтобы сбалансировать несправедливость, есть лишь один путь – помиловать Гварамия. "Она (президент Саломе Зурабишвили – ред.) должна встать выше собственной обиды и из интересов общества забыть о критике, которую слышала от Гварамия", – отметил Хазарадзе.Призвала Зурабишвили к помилованию Гварамия и депутат от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе."Мы должны понимать, что когда она (президент – ред.) призывает политические субъекты взять на себя политическую ответственность, то сейчас настало время, чтобы она осознала собственную ответственность и использовала механизм помилования", – заявила Деканоидзе.Вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани считает, что предъявленные Гварамия обвинения являются абсурдными."Он не представляет такую угрозу, чтобы запирать его в тюрьме. Кроме того, предъявленные обвинения являются совершенно абсурдными, исходя из того, что если руководствоваться этим обвинением, то половину чиновников в этой стране нужно сажать в тюрьму", – заявил Иоселиани.Против помилования Гварамия выступил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Апелляционный суд оставил Нику Гварамия в тюрьме>>"Вы помните, как Ника Гварамия, например, ту же Саломе Зурабишвили упоминал непристойными словами. Это было оскорбление не только президента лично, но и института президента. И если в таких условиях президент помилует Гварамия, то это уже будет оскорблением института президента непосредственно со стороны президента Грузии", – заявил Кобахидзе.В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Детали делаДело касается событий до июля 2019 года, когда Гварамия занимал пост гендиректора рейтингового, на то время оппозиционного, "Рустави 2". В июле 2019 года телеканал сменил владельцев.Согласно материалам дела, Гварамия в ущерб интересам "Рустави 2" создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее.Согласно второму эпизоду дела, в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре Порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера, Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра Порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, саломе зурабишвили , тбилисский апелляционный суд, тбилиси