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Соблюдаются все нормы безопасности - Каладзе о стройках в Тбилиси

Соблюдаются все нормы безопасности - Каладзе о стройках в Тбилиси

Точную причину трагедии в парке Ваке установит следствие, сказал мэр Тбилиси 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Все строительные работы, которые осуществляются в Тбилиси, соответствуют нормам безопасности, заявил мэр столицы Кахи Каладзе, отвечая на вопрос, связанный с безопасностью фонтана в парке Ваке.В парке Ваке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана, произошел несчастный случай. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.Что касается точной причины трагедии в парке Ваке, то, по словам Каладзе, следствие даст на это ответ.После случившегося были задержаны девять человек, в том числе замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека. Глава службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся."Мэрия Тбилиси не предпринимала незаконных шагов" - Каладзе о трагедии в парке Ваке>>Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил. Кроме того, выяснилось, что для составления акта сдачи-приемки работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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