https://sputnik-georgia.ru/20221102/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-271863295.html
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T13:46+0400
2022-11-02T13:46+0400
2022-11-02T13:46+0400
мультимедиа
видео
мид рф
мария захарова
политика
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, политика, видео
мультимедиа, видео, мид рф, мария захарова, политика, видео
Прямая трансляция: Еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.