https://sputnik-georgia.ru/20221102/pryamaya-translyatsiya-mediaforum-stran-sng-razvitie-media-v-menyayuschemsya-mire-271856846.html

Прямая трансляция: Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"

Прямая трансляция: Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"

Смотрите в видео прямую трансляцию медиафорума стран СНГ на тему "Развитие медиа в меняющимся мире 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T11:01+0400

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Форум проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Среди его участников – представители политической элиты, средств массовой информации, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов России и стран СНГ. Форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив развития медиаотрасли в странах-членах Содружества Независимых Государств, выработке механизмов, в том числе законодательных, противодействия рискам и фейкам в медиасреде на постсоветском пространстве.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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