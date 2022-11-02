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Прямая трансляция: Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Прямая трансляция: Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Смотрите в видео прямую трансляцию медиафорума стран СНГ на тему "Развитие медиа в меняющимся мире 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T11:01+0400
2022-11-02T11:01+0400
2022-11-02T11:01+0400
мультимедиа
видео
сми
снг
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Форум проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Среди его участников – представители политической элиты, средств массовой информации, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов России и стран СНГ. Форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив развития медиаотрасли в странах-членах Содружества Независимых Государств, выработке механизмов, в том числе законодательных, противодействия рискам и фейкам в медиасреде на постсоветском пространстве.
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мультимедиа, видео, сми, снг, видео
мультимедиа, видео, сми, снг, видео
Прямая трансляция: Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Смотрите в видео прямую трансляцию медиафорума стран СНГ на тему "Развитие медиа в меняющимся мире
Форум проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Среди его участников – представители политической элиты, средств массовой информации, экспертного сообщества, а также руководители профильных факультетов ведущих университетов России и стран СНГ.
Форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив развития медиаотрасли в странах-членах Содружества Независимых Государств, выработке механизмов, в том числе законодательных, противодействия рискам и фейкам в медиасреде на постсоветском пространстве.