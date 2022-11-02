https://sputnik-georgia.ru/20221102/rtveli-2022-sbor-urozhaya-vinograda-podkhodit-k-kontsu-271853343.html

Ртвели 2022: сбор урожая винограда подходит к концу

Ртвели 2022: сбор урожая винограда подходит к концу

От реализации винограда в рамках Ртвели-2022 более 21 тысячи фермеров в Кахети заработали 250 миллионов лари 02.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. "Ртвели 2022", или сбор урожая винограда, завершится через несколько дней, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.Конкретной даты начала и конца сбора урожая винограда в Грузии нет, так как все зависит от созревания того или иного сорта винограда. Как правило, Ртвели начинается в конце августа и завершается в октябре-ноябре.По словам министра, фермеры главного винодельческого региона страны Кахети, а также высокогорной Рачи (родина "Хванчкары") уже полностью сдали свой урожай на заводы. В завершающейся фазе ртвели в регионе Лечхуми.От реализации винограда в рамках Ртвели-2022 более 21 тысячи фермеров в Кахети заработали 250 миллионов лари, а в Раче – примерно 11 миллионов лари.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Правительство Грузии озвучило условия субсидий Ртвели-2022 >>Предприятие, которое закупило у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (32,5 цента) за килограмм, получило субсидию в размере 35 тетри (12,6 цента).Субсидирование винограда в этом году обошлось государству примерно в 100 миллионов лари (36,1 млн долларов), хотя мобилизовано было 150 миллионов лари (54,2 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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