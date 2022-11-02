https://sputnik-georgia.ru/20221102/turetskiy-loukoster-nachal-polety-iz-tbilisi-v-ankaru-271874432.html

Турецкий лоукостер начал полеты из Тбилиси в Анкару

Турецкий лоукостер начал полеты из Тбилиси в Анкару

Pegasus Airlines также летает в Тбилиси из Стамбула и Антальи 02.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines запустила регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Анкару, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.В соответствии с заявкой на полет, поданной турецкой авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года.Агентство выдало авиаперевозчику разрешение на полеты 19 октября.Pegasus уже выполняет 17 рейсов в неделю из Тбилисского международного аэропорта в Стамбул.Кроме того, лоукостер, впервые планирует продолжить регулярные рейсы в Анталию в зимний сезон и планирует летать два раза в неделю, по средам и субботам.Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика>>По информации TAV Georgia, рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines в 2019-2020 годах, но не могли быть продолжены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году, услугами перевозчика воспользовались 274,4 тысячи человек. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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