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Турецкий лоукостер начал полеты из Тбилиси в Анкару
Турецкий лоукостер начал полеты из Тбилиси в Анкару
Pegasus Airlines также летает в Тбилиси из Стамбула и Антальи 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T17:07+0400
2022-11-02T17:07+0400
2022-11-02T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines запустила регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Анкару, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.В соответствии с заявкой на полет, поданной турецкой авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года.Агентство выдало авиаперевозчику разрешение на полеты 19 октября.Pegasus уже выполняет 17 рейсов в неделю из Тбилисского международного аэропорта в Стамбул.Кроме того, лоукостер, впервые планирует продолжить регулярные рейсы в Анталию в зимний сезон и планирует летать два раза в неделю, по средам и субботам.Грузия заработала на туризме 2,5 миллиарда долларов: новая статистика>>По информации TAV Georgia, рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines в 2019-2020 годах, но не могли быть продолжены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году, услугами перевозчика воспользовались 274,4 тысячи человек. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, тбилиси, анкара, тбилисский международный аэропорт, turkish airlines, tav georgia, батуми
Турецкий лоукостер начал полеты из Тбилиси в Анкару
Pegasus Airlines также летает в Тбилиси из Стамбула и Антальи
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines запустила регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Анкару, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.
В соответствии с заявкой на полет, поданной турецкой авиакомпанией в Агентство гражданской авиации, рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года.
Агентство выдало авиаперевозчику разрешение на полеты 19 октября.
Pegasus уже выполняет 17 рейсов в неделю из Тбилисского международного аэропорта в Стамбул.
Кроме того, лоукостер, впервые планирует продолжить регулярные рейсы в Анталию в зимний сезон и планирует летать два раза в неделю, по средам и субботам.
По информации TAV Georgia, рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines в 2019-2020 годах, но не могли быть продолжены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Авиакомпания Turkish Airlines стала лидером на грузинском авиарынке по перевозкам пассажиров в 2021 году, услугами перевозчика воспользовались 274,4 тысячи человек. Четвертое место у бюджетной турецкой компании Pegasus Airlines, которая в 2021 году перевезла 191,8 тысячи пассажиров.