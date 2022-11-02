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В Грузии усиливают подотчетность исполнительной власти парламенту
В Грузии усиливают подотчетность исполнительной власти парламенту
Министры и руководители ведомств будут обязаны чаще отчитываться перед депутатами 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T21:09+0400
2022-11-02T21:09+0400
2022-11-02T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Депутаты парламента Грузии в третьем окончательном чтении утвердили поправки в Регламент парламента, усиливающие надзорную роль законодательного органа.За законопроект, который является частью выполнения условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, проголосовали 88 депутатов.Согласно поправкам, с 15 до 10 дней сокращается срок ответа ведомств на вопросы депутатов.Кроме того, министры и руководители ведомств будут обязаны приходить в парламент для ответа на вопрос в рамках интерпелляции ежемесячно, а не два раза в течение сессии.Интерпелляция предполагает ответ члена правительства на заданный депутатом, фракцией или комитетом вопрос на пленарном заседании.Депутаты проголосовали за создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Также усиливается контроль со стороны процедурного комитета прихода высокопоставленных должностных лиц по запросу комитетов или фракций. Теперь комитет получит право изучать этот вопрос.Кроме того, министры будут обязаны за пять дней до прихода в парламент на "министерский час" представлять парламенту текст предстоящего выступления, чтобы депутаты заранее могли ознакомиться с ним и подготовить вопросы.Усиление парламентского контроля является частью рекомендации ЕС, которая касается функционирования государственных институтов и эффективной подотчетности правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, тбилиси, евросоюз
новости, грузия, политика, тбилиси, евросоюз
В Грузии усиливают подотчетность исполнительной власти парламенту
21:09 02.11.2022 (обновлено: 21:15 02.11.2022)
Министры и руководители ведомств будут обязаны чаще отчитываться перед депутатами
ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Депутаты парламента Грузии в третьем окончательном чтении утвердили поправки в Регламент парламента, усиливающие надзорную роль законодательного органа.
За законопроект, который является частью выполнения условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, проголосовали 88 депутатов.
Согласно поправкам, с 15 до 10 дней сокращается срок ответа ведомств на вопросы депутатов.
Кроме того, министры и руководители ведомств будут обязаны приходить в парламент для ответа на вопрос в рамках интерпелляции ежемесячно, а не два раза в течение сессии.
Интерпелляция предполагает ответ члена правительства на заданный депутатом, фракцией или комитетом вопрос на пленарном заседании.
Также усиливается контроль со стороны процедурного комитета прихода высокопоставленных должностных лиц по запросу комитетов или фракций. Теперь комитет получит право изучать этот вопрос.
Кроме того, министры будут обязаны за пять дней до прихода в парламент на "министерский час" представлять парламенту текст предстоящего выступления, чтобы депутаты заранее могли ознакомиться с ним и подготовить вопросы.
Усиление парламентского контроля является частью рекомендации ЕС, которая касается функционирования государственных институтов и эффективной подотчетности правительства.