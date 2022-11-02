https://sputnik-georgia.ru/20221102/v-kakom-sluchae-natsdvizhenie-pokinet-parlament-gruzii-271880965.html
В каком случае "Нацдвижение" покинет парламент Грузии?
В каком случае "Нацдвижение" покинет парламент Грузии?
О необходимости выхода оппозиции из парламента на днях первым заговорил лидер "Стратегии Агмашенебели" 02.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-02T20:42+0400
2022-11-02T20:42+0400
2022-11-02T20:56+0400
грузия
парламент грузии
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в ближайшее время не собирается покидать парламент, для этого должны быть созданы определенные обстоятельства, заявил лидер партии Ника Мелия журналистам.У "Единого национального движения" в парламенте 28 депутатов. Это была последняя оппозиционная партия, которая согласилась войти в парламент после политического кризиса 2021 года. Кризис начался после парламентских выборов 2020 года, когда оппозиционеры заявили об их фальсификации.По его словам, партия примет это решение только при определенных обстоятельствах."Если мы увидим, что уход депутатов из парламента - действенный шаг для приближения к цели, то, естественно, "Национальное движение" предпримет такой шаг, но только в конкретный момент и при конкретных обстоятельствах", - отметил Мелия. О необходимости выхода оппозиции из парламента на днях первым заговорил лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, который недавно принял решение объединиться с мелкими партиями - "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", потерявшими своих представителей в парламенте.Вашадзе считает невозможной работу с правящей силой "Грузинская мечта" в парламенте.Представителям оппозиционной партии "Лело для Грузии" идея "Стратегии Агмашенебели" не понравилась."Запад не поддерживал и не поддержит решение покинуть парламент. Это важно для меня, и это реальность, в которой каждая политическая сила должна принимать решения. Я не вижу ни одного аргумента в пользу того, что нахождение в парламенте мешает эффективной борьбе на других фронтах", - сказала депутат от партии Анна Нацвлишили.У партии "Стратегия Агмашенебели" всего два депутата в парламенте."Неопытность молодых политиков" – Бурджанадзе раскритиковала идею праймериз в Грузии>>На сегодняшний день у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" всего 75 депутатов, но вместе с союзниками она представляет большинство в парламенте. Тем не менее этого мало для принятия конституционных поправок, которые требуют 2/3 списочного состава. В этом случае парламентскому большинству нужна поддержка независимых и оппозиционных депутатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, парламент грузии, единое нацдвижение
грузия, парламент грузии, единое нацдвижение
В каком случае "Нацдвижение" покинет парламент Грузии?
20:42 02.11.2022 (обновлено: 20:56 02.11.2022)
О необходимости выхода оппозиции из парламента на днях первым заговорил лидер "Стратегии Агмашенебели"
ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в ближайшее время не собирается покидать парламент, для этого должны быть созданы определенные обстоятельства, заявил лидер партии Ника Мелия журналистам.
У "Единого национального движения" в парламенте 28 депутатов. Это была последняя оппозиционная партия, которая согласилась войти в парламент после политического кризиса 2021 года. Кризис начался после парламентских выборов 2020 года, когда оппозиционеры заявили об их фальсификации.
"Отказ "Национального движения" от парламентской деятельности должен быть связан с достижением конкретной цели. Сейчас такая данность", - сказал Мелия.
По его словам, партия примет это решение только при определенных обстоятельствах.
"Если мы увидим, что уход депутатов из парламента - действенный шаг для приближения к цели, то, естественно, "Национальное движение" предпримет такой шаг, но только в конкретный момент и при конкретных обстоятельствах", - отметил Мелия.
О необходимости выхода оппозиции из парламента на днях первым заговорил лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, который недавно принял решение объединиться с мелкими партиями - "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", потерявшими своих представителей в парламенте.
Вашадзе считает невозможной работу с правящей силой "Грузинская мечта" в парламенте.
"Мы внутренне и всячески готовы покинуть парламент и рассматриваем этот сценарий", - сказал Вашадзе от имени партии "Стратегия Агмашенебели".
Представителям оппозиционной партии "Лело для Грузии" идея "Стратегии Агмашенебели" не понравилась.
"Запад не поддерживал и не поддержит решение покинуть парламент. Это важно для меня, и это реальность, в которой каждая политическая сила должна принимать решения. Я не вижу ни одного аргумента в пользу того, что нахождение в парламенте мешает эффективной борьбе на других фронтах", - сказала депутат от партии Анна Нацвлишили.
У партии "Стратегия Агмашенебели" всего два депутата в парламенте.
На сегодняшний день у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" всего 75 депутатов, но вместе с союзниками она представляет большинство в парламенте. Тем не менее этого мало для принятия конституционных поправок, которые требуют 2/3 списочного состава. В этом случае парламентскому большинству нужна поддержка независимых и оппозиционных депутатов.