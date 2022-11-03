https://sputnik-georgia.ru/20221103/glavnyy-infektsionist-gruzii-sovetuet-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-271891651.html

Главный инфекционист Грузии советует вакцинироваться от коронавируса

Главный инфекционист Грузии советует вакцинироваться от коронавируса

Пандемия коронавируса не закончилась и жителям Грузии не стоит расслабляться, считает специалист 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T12:27+0400

2022-11-03T12:27+0400

2022-11-03T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе советует всем гражданам активно вакцинироваться против коронавируса, в том числе и бустер-дозами, заявил главный инфекционист страны в своем посте.По его словам, пандемия коронавируса не закончилась, она продолжается во всем мире, и Грузия, безусловно, не может быть исключением.По словам Церцвадзе, в течение последних недель в странах ЕС растут случаи коронавируса и летальных исходов. Следовательно, медики в течение последующих недель ожидают начала новой волны коронавируса, которая, предположительно, будет вызвана новым подтипом "омикрона" – BQ.1.1.Церцвадзе привел и последнюю COVID-статистику Грузии. В октябре в Грузии наблюдалась тенденция снижения случаев коронавируса – в день в среднем выявляли от 200 до 500 случаев.Когда ожидать пика вирусов гриппа в Грузии?>>По словам Церцвадзе, страна уже седьмой месяц стабильно сохраняет низкий показатель смертности из-за коронавируса. Например, на прошлой неделе было зафиксировано три случая смерти, а в течение последнего месяца – 13."На сегодняшний день можно смело сказать, что COVID-безопасность населения в Грузии надежно обеспечена системой здравоохранения. Все пациенты получают своевременное и качественное медицинское обслуживание и, в случае показаний, идет их проактивное лечение самыми современными методами и лекарствами", – заявил Церцвадзе."Сезон гриппа будет сложным" – медики советуют жителям Грузии вакцинироваться>>>Как отметил главный инфекционист Грузии, именно благодаря своевременному и эффективному лечению в Грузии за семь месяцев на один миллион населения случаи смерти от коронавируса (50 смертей за 7 месяцев – ред.) намного ниже, чем в США, Европе и других странах мира.Церцвадзе подчеркнул, что летальные исходы из-за коронавируса в Грузии в течение последних месяцев вызваны из-за позднего тестирования и лечения. Инфекционист уверяет, что ни один пациент, который с появлением первых же симптомов обратился к врачу и выполнял нужные рекомендации, не умер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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