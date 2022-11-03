https://sputnik-georgia.ru/20221103/mdinaradze-posolstvo-ssha-priznalo-mtavari-arkhi-partiynym-tv-271883744.html

Мдинарадзе: посольство США признало "Мтавари архи" партийным ТВ

Мдинарадзе: посольство США признало "Мтавари архи" партийным ТВ

В тоже время один из лидеров "Грузинской мечты" не скрыл своего недовольства второй частью заявления посольства 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T08:34+0400

2022-11-03T08:34+0400

2022-11-03T08:34+0400

грузия

новости

политика

ника гварамия

мамука мдинарадзе

кибар халваши

сша

тбилисский апелляционный суд

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251060826_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_7c9c6e983586ddb23526b83d74064d4a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Посольство США подтвердило то, о чем уже давно говорит правящая партия Грузи, что телеканал "Мтавари архи" является партийным СМИ, заявил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Посольство США назвало "Мтавари архи" "главным оппозиционным телеканалом". Об этом говорится в заявлении касательно обвинительного приговора Тбилисского апелляционного суда в отношении гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия. В тоже время он не скрыл своего недовольства второй частью заявления посольства о том, что решение суда подрывает доверие общества к правоохранительным органам и судебной системе."Когда речь идет о критике судебной власти, хотелось бы большей ясности. Когда критикуешь решение суда, критика такими общими фразами вызывает двусмысленность", - сказал Мдинарадзе.Один из лидеров правящей партии считает, что подобная критика является ударом по судебной системе. "Когда ты говоришь, что это плохо, ты должен пояснить, почему это плохо, что это неправильно с правовой точки зрения, это беззаконие или что-то подобное. Общая критика является ударом по суду и это очень плохо", - отметил Мдинарадзе.Апелляционный суд оставил Нику Гварамия в тюрьме>>Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.Журналисты телеканала "Мтавари архи", оппозиционеры и крупные неправительственные организации Грузии уверены, что суд принял политически мотивированное решение.Оппозиция призвала президента Грузии помиловать Гварамия>>В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ника гварамия, мамука мдинарадзе, кибар халваши, сша, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта