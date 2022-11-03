https://sputnik-georgia.ru/20221103/mdinaradze-posolstvo-ssha-priznalo-mtavari-arkhi-partiynym-tv-271883744.html
Мдинарадзе: посольство США признало "Мтавари архи" партийным ТВ
Мдинарадзе: посольство США признало "Мтавари архи" партийным ТВ
В тоже время один из лидеров "Грузинской мечты" не скрыл своего недовольства второй частью заявления посольства 03.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-03T08:34+0400
2022-11-03T08:34+0400
2022-11-03T08:34+0400
грузия
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ника гварамия
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тбилисский апелляционный суд
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Посольство США подтвердило то, о чем уже давно говорит правящая партия Грузи, что телеканал "Мтавари архи" является партийным СМИ, заявил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Посольство США назвало "Мтавари архи" "главным оппозиционным телеканалом". Об этом говорится в заявлении касательно обвинительного приговора Тбилисского апелляционного суда в отношении гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия. В тоже время он не скрыл своего недовольства второй частью заявления посольства о том, что решение суда подрывает доверие общества к правоохранительным органам и судебной системе."Когда речь идет о критике судебной власти, хотелось бы большей ясности. Когда критикуешь решение суда, критика такими общими фразами вызывает двусмысленность", - сказал Мдинарадзе.Один из лидеров правящей партии считает, что подобная критика является ударом по судебной системе. "Когда ты говоришь, что это плохо, ты должен пояснить, почему это плохо, что это неправильно с правовой точки зрения, это беззаконие или что-то подобное. Общая критика является ударом по суду и это очень плохо", - отметил Мдинарадзе.Апелляционный суд оставил Нику Гварамия в тюрьме>>Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.Журналисты телеканала "Мтавари архи", оппозиционеры и крупные неправительственные организации Грузии уверены, что суд принял политически мотивированное решение.Оппозиция призвала президента Грузии помиловать Гварамия>>В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ника гварамия, мамука мдинарадзе, кибар халваши, сша, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта
грузия, новости, политика, ника гварамия, мамука мдинарадзе, кибар халваши, сша, тбилисский апелляционный суд, грузинская мечта
Мдинарадзе: посольство США признало "Мтавари архи" партийным ТВ
В тоже время один из лидеров "Грузинской мечты" не скрыл своего недовольства второй частью заявления посольства
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Посольство США подтвердило то, о чем уже давно говорит правящая партия Грузи, что телеканал "Мтавари архи" является партийным СМИ, заявил лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Посольство США назвало "Мтавари архи" "главным оппозиционным телеканалом". Об этом говорится в заявлении касательно обвинительного приговора Тбилисского апелляционного суда в отношении гендиректора "Мтавари архи" Ники Гварамия.
"Посольство США сегодня впервые признало, что это партийное СМИ, о чем мы так долго говорим", - сказал Мдинарадзе.
В тоже время он не скрыл своего недовольства второй частью заявления посольства о том, что решение суда подрывает доверие общества к правоохранительным органам и судебной системе.
"Когда речь идет о критике судебной власти, хотелось бы большей ясности. Когда критикуешь решение суда, критика такими общими фразами вызывает двусмысленность", - сказал Мдинарадзе.
Один из лидеров правящей партии считает, что подобная критика является ударом по судебной системе.
"Когда ты говоришь, что это плохо, ты должен пояснить, почему это плохо, что это неправильно с правовой точки зрения, это беззаконие или что-то подобное. Общая критика является ударом по суду и это очень плохо", - отметил Мдинарадзе.
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который приговорил Гварамия к трем годам и шести месяцам тюрьмы за злоупотребление полномочиями. Речь идет о нанесении телекомпании "Рустави 2", когда ее гендиректором был Гварамия, ущерба в 6,8 миллиона лари.
Журналисты телеканала "Мтавари архи", оппозиционеры и крупные неправительственные организации Грузии уверены, что суд принял политически мотивированное решение.
В правящей партии не раз заявили, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.