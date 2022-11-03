https://sputnik-georgia.ru/20221103/oppozitsiya-v-gruzii-gryzetsya-drug-s-drugom--deputat-ot-partii-vlasti-271904732.html

Оппозиция в Грузии грызется друг с другом – депутат от партии власти

Оппозиция в Грузии грызется друг с другом – депутат от партии власти

Нишей радикальной оппозиции стало нанесение ущерба стране и государству в этой сложной геополитической ситуации, считает депутат 03.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-03T18:39+0400

2022-11-03T18:39+0400

2022-11-03T19:13+0400

грузия

новости

политика

георгий вашадзе

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В грузинской оппозиции ведется борьба за занятие самой радикальной ниши, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Три небольшие оппозиционные партии "Гирчи - больше свободы", "Дроа" и "Стратегия Агмашенебели" договорились о тесном сотрудничестве. Все три партии в разное время были созданы политиками, покинувшими крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение".По его словам, на самом деле их нишей стали действия, наносящие ущерб стране и государству в этой сложной геополитической ситуации."В такое время расшатывать страну так, как они позволяют себе это делать, вредно не только какой-то команде или партии, в том числе правящей, а для государства в целом. Однако, они, к сожалению, не остерегаются этого", - отметил Мдинарадзе.Лидер партии "Стратегия Агамашенебели" Георгий Вашадзе озвучил идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" еще в сентябре. В качестве своих потенциальных партнеров он назвал партию "Дроа", "Лело для Грузии" и партию "Гирчи – больше свободы". Готовность к сотрудничеству в случае формирования новой коалиции тогда выразили и члены партии "Нацдвижение"."Есть плохой опыт" - оппозиционер о создании единой платформы в Грузии >>Однако, один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе на прошлой неделе заявил, что создание оппозиционного объединения в Грузии с участием "Национального движения" будет огромной ошибкой.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее назвал эти партии сателлитами и фаворитами "Единого национального движение". Как отметил Кобахидзе, от перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция ни перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится.Приманка или маскарад – реакция политиков на идею проведения праймериз в Грузии >>Между тем, сам Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будут отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение