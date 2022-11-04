https://sputnik-georgia.ru/20221104/chislo-sluchaev-gibeli-na-rabochikh-mestakh-v-gruzii-snizilos-271914580.html

Число случаев гибели на рабочих местах в Грузии снизилось

Число случаев гибели на рабочих местах в Грузии снизилось

Несчастные случаи на рабочих местах в Грузии в 2021 году унесли жизни 37 человек, пострадали за тот же период 253 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя – Sputnik. Число случаев гибели на рабочих местах в Грузии за год снизилось на 31%, заявил глава Инспекции труда Бека Давитулиани в парламенте.Проблема безопасности труда наиболее остро встала в 2018 году, когда на рабочих местах за год погибли 59 человек. После этого власти Грузии усовершенствовали законодательство и сделали безопасность рабочих мест приоритетным направлением.По данным Инспекции труда, несчастные случаи на рабочих местах в Грузии в 2021 году унесли жизни 37 человек, пострадали за тот же период 253.Все погибшие были мужчинами, что касается пострадавших во время эксцессов на работе, то среди них 37 женщин и 216 мужчин.Самой опасной сферой в 2021 году было строительство, где погибли 13 и пострадали 24 человека.Несчастный случай на западе Грузии - мужчина погиб во время демонтажа дома >>Второе место занимает перерабатывающая промышленность – несчастные случаи в этой сфере унесли жизни 6 человек, пострадали - 50. Третье место у инцидентов в сфере подачи газа, электроэнергии или пара. Всего за прошлый год погибли 4 и пострадали 9 работников этой отрасли, говорится в отчете.Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано в Тбилиси, где на разных работах погибли 11 и пострадали 116 человек. Далее следуют регионы Имерети – 9 погибших и 72 пострадавших, и Квемо Картли – 7 погибших и 24 пострадавших .Несчастный случай на западе Грузии - подростка убило током >>Среди травм пострадавших на рабочих местах, самым распространенными были повреждения конечностей, травмы головы, ранения и растяжения.Кроме того были зафиксированы случаи отравления, удушья, потери конечностей и травмы внутренних органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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