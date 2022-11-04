https://sputnik-georgia.ru/20221104/passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi-vyros-v-oktyabre-271931030.html

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми вырос в октябре

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми вырос в октябре

В тбилисском аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. В октябре 2022 года пассажиропоток в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.По информации компании, в октябре текущего года аэропорт обслужил 332 999 пассажиров, тем самым увеличив аналогичные показатели 2019 года на 17%.На сегодняшний день в аэропорту оперирует 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям.Премьер обсудил развитие сотрудничества Грузии с TAV Airports >>Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, то в октябре им воспользовались 52 536 пассажиров, что на 17% больше, чем за отчетный 2021 года, и на 11% больше, чем в октябре 2019 года.TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми.Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти >> В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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