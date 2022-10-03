https://sputnik-georgia.ru/20221003/premer-obsudil-razvitie-sotrudnichestva-gruzii-s-tav-airports-271002007.html
Премьер обсудил развитие сотрудничества Грузии с TAV Airports
Премьер обсудил развитие сотрудничества Грузии с TAV Airports
Деятельность TAV Airports в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту 03.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-03T19:17+0400
2022-10-03T19:17+0400
2022-10-03T19:17+0400
грузия
экономика
туризм
новости
ираклий гарибашвили
tav georgia
тбилисский международный аэропорт
батумский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правительство Грузии готово активно работать вместе с одним из крупнейших операторов аэропортов в мире турецкой TAV Airports для стимулирования новых авиалиний и маршрутов в аэропорты Тбилиси и Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Гарибашвили провел встречу с президентом TAV Airports Серканом Каптаном, где стороны обсудили перспективы существующего и будущего сотрудничества.В ходе встречи было отмечено, что пандемия поставила авиакомпании перед рядом вызовов. Глава правительства приветствовал оперативные решения TAV по улучшению текущей ситуации и выразил надежду, что в будущем будет предложено больше новшеств.Внимание было обращено на растущую динамику восстановления туризма в Грузии и важность улучшения существующих услуг в этом направлении.Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми продолжает расти >>Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться только в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Доходы Грузии от международных путешественников в январе-августе 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Новый план развития Тбилисского аэропорта будет рассчитан на 20 лет >>В целом с начала 2022 года Грузию посетили почти 3,3 миллиона международных путешественников, что на 208,9% больше, чем в январе-августе 2021 года, и на 48,5% меньше по сравнению с периодом до пандемии.В результате инвестиций компании TAV Airports в Грузии в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.В Тбилисском аэропорту выросли грузовые перевозки >>Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.
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грузия, экономика, туризм, новости, ираклий гарибашвили, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
грузия, экономика, туризм, новости, ираклий гарибашвили, tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт
Премьер обсудил развитие сотрудничества Грузии с TAV Airports
Деятельность TAV Airports в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Правительство Грузии готово активно работать вместе с одним из крупнейших операторов аэропортов в мире турецкой TAV Airports для стимулирования новых авиалиний и маршрутов в аэропорты Тбилиси и Батуми, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили провел встречу с президентом TAV Airports Серканом Каптаном, где стороны обсудили перспективы существующего и будущего сотрудничества.
TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, является дочерней компанией турецкой TAV Airports Holding. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.
В ходе встречи было отмечено, что пандемия поставила авиакомпании перед рядом вызовов. Глава правительства приветствовал оперативные решения TAV по улучшению текущей ситуации и выразил надежду, что в будущем будет предложено больше новшеств.
Внимание было обращено на растущую динамику восстановления туризма в Грузии и важность улучшения существующих услуг в этом направлении.
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться только в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.
Доходы Грузии от международных путешественников в январе-августе 2022 года составили 2,1 миллиарда долларов.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 198,3%. Кроме того, доходы восстановлены на 92,8% к уровню 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.
В целом с начала 2022 года Грузию посетили почти 3,3 миллиона международных путешественников, что на 208,9% больше, чем в январе-августе 2021 года, и на 48,5% меньше по сравнению с периодом до пандемии.
В результате инвестиций компании TAV Airports в Грузии в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.
Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.