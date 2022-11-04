https://sputnik-georgia.ru/20221104/raspad-natsdvizheniya-neizbezhen--deputat-parlamenta-gruzii-271941850.html

Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат парламента Грузии

Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат парламента Грузии

"Национальное движение" не дойдет до выборов 2024 года в таком виде, в каком оно сейчас, считает депутат от правящей партии 04.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-04T19:59+0400

2022-11-04T19:59+0400

2022-11-04T19:59+0400

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давид кезерашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" не сможет дойти до парламентских выборов, которые должны пройти в стране 2024 году, в прежнем виде, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.Накануне стало известно, что депутат Нона Мамулашвили приняла решение покинуть "Нацдвижение" и отказаться от своего мандата. Экономист Мамулашвили попала в парламент десятого созыва по списку "Нацдвижения". В парламенте она была членом комитета по вопросам здравоохранения и комитета по внешним связям.Накануне Мамулашвили на своей странице в соцсети написала, что в "Национальном движении" уже давно исчезла политика. Она считает, что системные проблемы не дают возможности для новшеств и оздоровления. Как отметила Мамулашвили, трагизм в том, что это одновременно вина всех и никого, что еще больше укрепляет политический тупик.Ранее в октябре ряды "Нацдвижения" покинул Ника Оболадзе. Причиной он назвал отсутствие энергии и желания в партии что-то менять в стране. Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране.Уход Мамулашвили из "Нацдвижения" – реакция бывших соратников и партии власти >>Еще в начале октября Оболадзе заявил, что председателю "Нацдвижения" Нике Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Разборки в "Нацдвижении"Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии."Это исповедь" - вице-спикер о заявлении бывшего члена "Нацдвижения" >>Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое нацдвижение