https://sputnik-georgia.ru/20221106/azerbaydzhan-rasschityvaet-na-dolgosrochnye-kontrakty-s-es-po-postavkam-gaza-271975266.html

Азербайджан рассчитывает на долгосрочные контракты с ЕС по поставкам газа

Азербайджан рассчитывает на долгосрочные контракты с ЕС по поставкам газа

В июле Брюссель и Баку подписали соглашение об удвоении поставок - до 20 млрд кубометров в год к 2027 году 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T18:34+0400

2022-11-06T18:34+0400

2022-11-06T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Азербайджан предупредил, что сможет выполнить свое обязательство по удвоению экспорта газа в ЕС только при условии новых инвестиций в трубопроводы и долгосрочных контрактов на закупку. Об этом пишет издание Financial Times.Издание отмечает, что требования Баку озвучиваются на фоне опасений Брюсселя по поводу дефицита, с которым, возможно, придется столкнуться в зимний период. Европа спешит найти альтернативу российским поставкам.В июле Брюссель и Баку подписали соглашение об удвоении поставок - до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. Издание отмечает, что это одно из соглашений, подписанных ЕС в рамках диверсификации поставок газа ради отказа от российского."Кто заинтересован в инвестициях, будь то государственные или частные, они [должны] выложить деньги на стол, чтобы мы могли увеличить их возможности. Я бы не сказал, что есть разногласия [с ЕС], но это . . . важная часть головоломки", — сказал он в интервью.Мамедов добавил, что Европа крайне нуждается в альтернативных поставщиках и Азербайджан должен быть уверен, что это "не какой-то спонтанный спрос в свете войны на Украине"."Она [война] однажды закончится, а потом они вдруг начнут покупать у России и скажут: "Эй, ну не нужен нам сейчас газ", - сказал дипломат.Как рост экспорта азербайджанского газа в Европу отразится на Грузии – эксперт >>По его словам, со своей стороны Азербайджан готов вложить свою часть средств, но он также ожидает, что "ЕС активизируется". Замминистра азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что не владеет информацией относительно конкретных цифр, однако общая стоимость ЮГК, начавшей поставки газа в Италию в 2020 году, составила около $40 млрд.До конфликта на Украине Россия обеспечивала около 40% потребностей ЕС в газе. Этот показатель снизился до менее чем 10%, что компенсируется увеличением импорта из Норвегии и поставками сжиженного природного газа.Комментируя для FT ситуацию, эксперт по вопросам энергетики Лоран Русецкас отметил, что, хотя Азербайджан может незначительно увеличить экспорт газа в Италию и Болгарию в краткосрочной перспективе, значительные дополнительные объемы потребуют серьезных инвестиций как в добычу, так и в логистику.Эксперт подчеркнул, что это часть более широкой дискуссии и ее следует рассматривать с точки зрения дальнейшей экологической политики ЕС."Европе нужны дополнительные источники газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но ясности по долгосрочным проектам гораздо меньше, учитывая экологические цели".FT обратилось за комментарием и в Европейскую комиссию, однако там на вопрос, ведутся ли переговоры с потенциальными частными и государственными инвесторами, отвечать отказались.Азербайджан намерен увеличить экспорт газа и электроэнергии через Грузию >>Официальный представитель ЕС в беседе с FT заявил, что "учитывая нынешнюю ситуацию с газом и перспективы", блок уверен, что расширение трубопровода "создаст возможности для всех вовлеченных партнеров, поскольку энергия Азербайджана будет иметь более широкий доступ к рынку ЕС"."Основываясь на положительном опыте энергетического сотрудничества и успешном начале поставок газа по Южному газовому коридору в решающий момент, ЕС рассматривает Азербайджан как надежного и стратегического партнера по торговле энергоресурсами", — добавил чиновник.Тем не менее, как заключает Financial Times, ситуацию с инвестициями усложняет как структура трубопроводов, так и право собственности. Дело в том, что ЮГК состоит из трех отдельных трубопроводов: Южно-Кавказского трубопровода (SCP) - через Азербайджан и Грузию, Трансанатолийского трубопровода (TANAP) - через Турцию, и Трансадриатического (TAP) - через Грецию, Албанию и Италию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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