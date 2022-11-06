https://sputnik-georgia.ru/20221106/tbilisi-i-tsyurikh-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-271972842.html

Тбилиси и Цюрих могут связать прямые авиарейсы

Тбилиси и Цюрих могут связать прямые авиарейсы

Прямые рейсы между двумя странами будут способствовать росту туристических потоков, заявил посол Грузии в Швейцарии 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T15:42+0400

2022-11-06T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss Air заинтересована в начале прямых авиарейсов по направлению Цюрих-Тбилиси-Цюрих, сообщается на сайте посольства Грузии в Швейцарии.На этой недели состоялась встреча посла Грузии в Швейцарии Реваза Ломинадзе с исполнительным коммерческим директором Edelweiss Air Патриком Хейманом, на которой обсудили прямые рейсы между Грузией и Швейцарией.Переговоры, при активном участии грузинского диппредставительства, по началу полетов из Цюриха в Тбилиси подходят к концу.Легальная миграция из Грузии в Швейцарию: стороны оформили меморандум >>По информации посольства, на встрече Ломинадзе подробно рассказал о важности и перспективности положительного решения указанного вопроса.Дипломат проинформировал руководителей швейцарской авиакомпании о растущей динамике экономики Грузии, уделив особое внимание текущей ситуации и положительным тенденциям в сфере гражданской авиации и туризма."Прямые рейсы между двумя странами будут способствовать росту туристических потоков, привлечению инвесторов и укреплению экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.Смягчить последствия климатических изменений Грузии поможет Швейцария >>Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.За десять месяцев 2022года граждане Швейцарии нанесли в Грузию примерно 4,3 тысячи визитов, на 126,3% больше, чем в январе-сентябре 2021 года, и на 55% меньше, чем за отчетный период 2019. Это очень маленькая цифра, если сравнивать в целом с количеством иностранных визитеров за 10 месяцев текущего года - около 4,4 миллиона человек.С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений между странами. В Тбилиси работает секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но уже в интересах Грузии, открыта в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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