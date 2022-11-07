https://sputnik-georgia.ru/20221107/sila-naroda-radikalizm-v-gruzii-podpityvaetsya-posolstvom-ssha-271990473.html

"Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США

"Сила народа": радикализм в Грузии подпитывается посольством США

Одной из главных проблем современного мира является ложь и язык ненависти в СМИ, говорится в письме общественного движения 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Радикализм, как главный инструмент смены власти в Грузии против воли народа, заказан и подпитывается посольством США, говорится в письме общественного движения "Сила народа"."Силу народа" в начале августа основали четверо депутатов парламента – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили. Ранее они покинули правящую "Грузинскую мечту", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. По мнению авторов письма, одной из главных проблем современного мира является ложь и язык ненависти в СМИ. Наиболее остро эта проблема стоит в Грузии, где принадлежащие крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" СМИ ежедневно занимаются тиражированием лжи и ненависти.Как отметили депутаты, любой попытке предотвратить чрезмерную ложь и язык ненависти в современных СМИ как в мире, так и в Грузии агрессивно противостоят т. н. либералы, которые под прикрытием свободы слова на самом деле защищают главное оружие своей политической гегемонии – ложь и ненависть.Главным инструментом распространения т. н. либеральной идеологии в Грузии, по мнению авторов письма, превратились принадлежащие "Нацдвижению" СМИ."Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов>>"Телевидения, принадлежащие "Нацдвижению", полностью закрыты для любого альтернативного мнения. Они открыто борются со всем грузинским, а особенно с государственными институтами и церковью, они агрессивно пытаются внедрить такое мышление и псевдоценности, которые органически неприемлемы для грузинского общества", – говорится в письме.Там же подчеркнуто, что "главным пользователем и заказчиком телевидений, принадлежащих "Национальному движению", является посольство (США – ред.), которое видит свой главный шанс именно в радикализации грузинской политики и инструментализации общества ложью и ненавистью".По мнению "Силы народа", в кампании, направленной против государственных институтов и церкви, активно участвуют партии и неправительственные организации – фавориты посольства США и связанные с ними СМИ.Движение "Сила народа" считает, что правящей партии "Грузинская мечта" не хватает смелости противостоять американцам и пойти на столь важный для страны и общества шаг"."Сила народа" известна своими резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты>>Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.

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грузия, политика, новости, келли дегнан, созар субари, дмитрий хундадзе, сша, тбилиси, грузинская мечта