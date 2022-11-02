https://sputnik-georgia.ru/20221102/sila-naroda-nazvala-svoey-tselyu-borbu-s--agressivnoy-kampaniey-tn-liberalov-271862539.html

"Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов

"Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов

ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агрессивная пропаганда псевдоэлиты, т. н. либералов в Грузии искусственно развивает антизападные настроения в стране, что... 02.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агрессивная пропаганда псевдоэлиты, т. н. либералов в Грузии искусственно развивает антизападные настроения в стране, что категорически неприемлемо, говорится в заявлении основанного депутатами общественного движения "Сила народа". Депутаты подчеркнули, что грузинский народ хочет стать членом европейской семьи – Евросоюза, именно со своими традициями, а не отказываясь от национальных и христианских ценностей. "Соответственно все, кто вражески настроен против наших национальных традиций и христианских ценностей, прямо и грубо противостоит этому желанию и цели грузинского народа", – отмечено в заявлении. Там же отмечено, что грузинское общество, несмотря на консервативные взгляды, всегда надлежащим образом могло уважать чужую личную жизнь, веру и мировоззрение. США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты>>Депутаты, представляющие "Силу народа", вновь обрушились с критикой в адрес посольства США. По их словам, американская дипмиссия и ее фавориты ни во что не ставят людей, у которых отличающееся от них мнение. Это, по словам депутатов, с одной стороны, проявление совершенно оскорбительного и не партнерского отношения, а с другой – четкая иллюстрация модели, которую пытаются внедрить под видом либерализма и которая ничего общего не имеет с истинным либерализмом и идеей свободы. Используя именно эти методы т. н. либералы во всем мире и в Грузии пытаются агрессивно внедрить в Грузии такие идеи, как однополые браки, изменение пола несовершеннолетним и другие. Проведение или не проведение прайда они практически объявили мерилом цивилизованности страны, считает "Сила народа"."Это недопустимо" – грузинский депутат раскритиковал посла США>>"На всех людей, которые противостоят этой агрессивной кампании, они незамедлительно вешают ярлык врага прогресса и отсталого", – сказано в заявлении. Движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как пояснили депутаты, они покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Со временем к движению присоединились другие депутаты, которые так же покинули "Грузинскую мечту" и более того лишили правящую партию большинства мест в парламенте. Тем не менее все девять депутатов-членов "Силы народа" входят в парламентское большинство вместе с "Грузинской мечтой".Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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