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"Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов
"Сила народа" назвала своей целью борьбу с агрессивной кампанией т. н. либералов
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агрессивная пропаганда псевдоэлиты, т. н. либералов в Грузии искусственно развивает антизападные настроения в стране, что... 02.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агрессивная пропаганда псевдоэлиты, т. н. либералов в Грузии искусственно развивает антизападные настроения в стране, что категорически неприемлемо, говорится в заявлении основанного депутатами общественного движения "Сила народа". Депутаты подчеркнули, что грузинский народ хочет стать членом европейской семьи – Евросоюза, именно со своими традициями, а не отказываясь от национальных и христианских ценностей. "Соответственно все, кто вражески настроен против наших национальных традиций и христианских ценностей, прямо и грубо противостоит этому желанию и цели грузинского народа", – отмечено в заявлении. Там же отмечено, что грузинское общество, несмотря на консервативные взгляды, всегда надлежащим образом могло уважать чужую личную жизнь, веру и мировоззрение. США тратят миллиарды для реализации своих интересов в Грузии – депутаты>>Депутаты, представляющие "Силу народа", вновь обрушились с критикой в адрес посольства США. По их словам, американская дипмиссия и ее фавориты ни во что не ставят людей, у которых отличающееся от них мнение. Это, по словам депутатов, с одной стороны, проявление совершенно оскорбительного и не партнерского отношения, а с другой – четкая иллюстрация модели, которую пытаются внедрить под видом либерализма и которая ничего общего не имеет с истинным либерализмом и идеей свободы. Используя именно эти методы т. н. либералы во всем мире и в Грузии пытаются агрессивно внедрить в Грузии такие идеи, как однополые браки, изменение пола несовершеннолетним и другие. Проведение или не проведение прайда они практически объявили мерилом цивилизованности страны, считает "Сила народа"."Это недопустимо" – грузинский депутат раскритиковал посла США>>"На всех людей, которые противостоят этой агрессивной кампании, они незамедлительно вешают ярлык врага прогресса и отсталого", – сказано в заявлении. Движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как пояснили депутаты, они покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.Со временем к движению присоединились другие депутаты, которые так же покинули "Грузинскую мечту" и более того лишили правящую партию большинства мест в парламенте. Тем не менее все девять депутатов-членов "Силы народа" входят в парламентское большинство вместе с "Грузинской мечтой".Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агрессивная пропаганда псевдоэлиты, т. н. либералов в Грузии искусственно развивает антизападные настроения в стране, что категорически неприемлемо, говорится в заявлении основанного депутатами общественного движения "Сила народа".
"Псевдоэлита, у которой мало чего общего с интеллектом и истинным образованием, сегодня находится в авангарде пропаганды так называемой либеральной идеологии, единственной целью которой является "деродинизация" Грузии и полное опустошение общества от национальных и христианских ценностей", – сказано в заявлении.
Депутаты подчеркнули, что грузинский народ хочет стать членом европейской семьи – Евросоюза, именно со своими традициями, а не отказываясь от национальных и христианских ценностей.
"Соответственно все, кто вражески настроен против наших национальных традиций и христианских ценностей, прямо и грубо противостоит этому желанию и цели грузинского народа", – отмечено в заявлении.
Там же отмечено, что грузинское общество, несмотря на консервативные взгляды, всегда надлежащим образом могло уважать чужую личную жизнь, веру и мировоззрение.
Депутаты, представляющие "Силу народа", вновь обрушились с критикой в адрес посольства США. По их словам, американская дипмиссия и ее фавориты ни во что не ставят людей, у которых отличающееся от них мнение.
"Все обязаны слепо верить в то, что говорит посольство (США – ред.). Ни у кого нет права не то что критиковать, но и задавать вопросы. Не отвечают ни на один вопрос, вообще не пытаются ничего аргументировать, просто говорят, что надо замолчать и так дождаться развития событий, даже тогда, когда эти события могут представлять опасность уничтожения твоей страны", – говорится в заявлении.
Это, по словам депутатов, с одной стороны, проявление совершенно оскорбительного и не партнерского отношения, а с другой – четкая иллюстрация модели, которую пытаются внедрить под видом либерализма и которая ничего общего не имеет с истинным либерализмом и идеей свободы.
Используя именно эти методы т. н. либералы во всем мире и в Грузии пытаются агрессивно внедрить в Грузии такие идеи, как однополые браки, изменение пола несовершеннолетним и другие. Проведение или не проведение прайда они практически объявили мерилом цивилизованности страны, считает "Сила народа".
"На всех людей, которые противостоят этой агрессивной кампании, они незамедлительно вешают ярлык врага прогресса и отсталого", – сказано в заявлении.
Движение "Сила народа" было основано в начале августа депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как пояснили депутаты, они покинули "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение.
Со временем к движению присоединились другие депутаты, которые так же покинули "Грузинскую мечту" и более того лишили правящую партию большинства мест в парламенте. Тем не менее все девять депутатов-членов "Силы народа" входят в парламентское большинство вместе с "Грузинской мечтой".
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